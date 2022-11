Mercato : Steve Mandanda claque la porte de l’OM, c’est validé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En manque de temps de jeu la saison dernière sous le maillot de l’OM, Steve Mandanda décidait de quitter son équipe de cœur pour rejoindre Rennes durant l'été. En Bretagne, le portier a retrouvé une place de titulaire, ce qui lui a permis de figurer dans la liste de Didier Deschamps pour le Mondial. Un choix sur lequel est revenu Hugo Lloris.

L’arrivée de Pau Lopez à l’OM en juillet 2021 aura été fatale à Steve Mandanda. Indéboulonnable durant plusieurs années, le portier français a perdu sa place sous les ordres de Jorge Sampaoli. Barré par cette concurrence, Mandanda a fait un choix fort en quittant l’OM durant le dernier mercato estival.

Mercato - OM : Après son départ, Mandanda reçoit un énorme hommage à Marseille https://t.co/naU8XHHjEX pic.twitter.com/fNWCiNudjj — le10sport (@le10sport) November 13, 2022

Mandanda, déjà en grande forme à Rennes

S’estimant encore compétitif, Steve Mandanda a fait le choix de quitter l’OM pour relancer sa carrière. Le portier s’est engagé avec Rennes jusqu’en 2024. Un choix salvateur puisque le gardien enchaîne les rencontres en Ligue 1. Didier Deschamps n’a pas été insensible à cette démarche et a décidé de le convoquer pour la prochaine Coupe du monde.

« l est compétitif car il fait de bonnes choses avec le Stade Rennais »