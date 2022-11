Foot - Mercato - OM

Mercato : Mandanda, avenir... Ce cadre de Tudor se lâche sur son passage à l'OM

Publié le 12 novembre 2022 à 12h30

Présent à l'OM depuis juillet 2021, Pau Lopez est revenu sa première année à Marseille, mais aussi sur son nouveau rôle sous les ordres d'Igor Tudor cette saison. Le portier espagnol de 27 ans n'a éludé aucun sujet, surtout pas celui de sa concurrence avec Steve Mandanda lors du précédent exercice.

Aujourd'hui, il est l'un des rares joueurs intouchables à l'OM. Présent depuis juillet 2021 au sein de la cité phocéenne, Pau Lopez est indiscutable dans son rôle. Performant depuis le lancement de la saison, il est monté en puissance depuis le départ de Steve Mandanda à Rennes cet été. Recruté définitivement par l'OM en juin dernier après un prêt d'une saison concluant, Pau Lopez a passé en revue ses premières années en France lors d'un entretien à La Provence .

« Je savais que Steve était une légende ici »

L'ancien gardien de l'AS Roma est notamment revenu sur ses débuts difficiles en raison de la présence de Steve Mandanda. « La concurrence avec Mandanda ? Je l’ai prise de façon normale. Je savais que Steve était une légende ici. C’est logique car ils l’ont connu pendant des années. Je ne l’ai pas pris personnellement car cela aurait été pareil avec un autre gardien » a confié Pau Lopez, aujourd'hui débarrassé de l'expérimenté portier.

« Je sais que je peux faire encore mieux »

Cette saison, Pau Lopez réalise des prestations convaincantes, mais espère faire encore mieux à l'avenir. « Je me sens bien. C’était bizarre au début après ma blessure contre le Bétis, mais je me sens un peu mieux à chaque match. Je me sens mieux par rapport à la saison dernière. Je suis content de ce que je fais, mais je sais que je peux faire encore mieux. Je prends chaque match comme si c’était le dernier » a-t-il déclaré.

« Le jour où je partirai d’ici, ce sera bizarre »