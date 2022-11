Mercato : Comme Ronaldo, Ibrahimovic a réglé ses comptes avec Manchester

Thomas Bourseau

Cristiano Ronaldo a décidé de vider son sac sur sa situation et son traitement à Manchester United. Et Zlatan Ibrahimovic, qui a pourtant quitté le club en 2018, n’a pas digéré un épisode significatif des problèmes de United selon lui.

À l’occasion d’une entrevue accordée à Piers Morgan et rendue publique dimanche soir, Cristiano Ronaldo a lâché ses vérités sur sa situation à Manchester United en commençant par affirmer que le comité de direction des Red Devils l’avaient poussé vers la sortie. « S'ils ont essayé de me forcer à partir ? Oui. Pas seulement le coach mais des gens du club. Je me suis senti trahi. Je ne devrais peut-être pas dire ça, mais je m'en fiche. Les gens doivent entendre la vérité. Oui, je me sens trahi et j'ai le sentiment que certaines personnes ne veulent pas de moi ici, cette saison mais aussi la saison dernière ». De quoi ouvrir en grand la porte à un transfert cet hiver ou dans le pire des cas l’été prochain à l’issue de son contrat à Manchester United.

Ronaldo en veut à Manchester pour son traitement, Ibrahimovic n’est pas surpris

En outre, Cristiano Ronaldo a profité de cette interview avec le journaliste Piers Morgan pour assurer que Manchester United doute de lui depuis son retour et notamment sur son malheureux épisode avec la mort de son nouveau-né au printemps dernier. Un discours qui ne choquera pas Zlatan Ibrahimovic qui a dernièrement vidé son sac sur la gestion de Manchester United qu’il n’a guère apprécié. « Une chose m'a surpris: tout le monde considère United comme un club de premier plan, l'un des plus riches et des plus puissants du monde et vu de l'extérieur, difficile de ne pas le croire. Mais une fois là-bas, j'ai trouvé une petite mentalité fermée ».

