Mercato - OM : Harit se blesse, son remplaçant est déjà trouvé !

Arthur Montagne

Sorti sur blessure contre l’AS Monaco, Amine Harit devrait manquer le reste de la saison à l’OM. Une situation qui devrait pousser le club phocéen à se renforcer. Et pourtant, avec Dimitri Payet, le club phocéen tient peut-être déjà le remplaçant du Marocain.

Touché aux ligaments croisés du genou, Amine Harit devrait manquer le reste de la saison de l'OM. Une coup dur pour les Marseillais qui pourraient toutefois enfin s'appuyer sur Dimitri Payet, peu utilisé par Igor Tudor lors de la première partie de saison, mais auteur de deux passes décisives lors de son entrée en jeu contre l'AS Monaco dimanche (3-2). Pour Johan Micoud, cela ne fait même aucun doute.

OM : Le cauchemar continue pour Amine Harit, terrible coup dur en vue ? https://t.co/QaxJCCVjBx pic.twitter.com/qFLcqf8vOe — le10sport (@le10sport) November 15, 2022

«Payet, ça ne peut plus continuer sans lui»

« Une pensée pour (Amine) Harit... Courage ! Autre chose, y a pas de secrets quand on ajoute des joueurs de foot sur le terrain, on a plus de chances de gagner. (Dimitri) Payet a encore régalé ce soir (dimanche). Une réelle réflexion pour (Igor) Tudor pour la 2e partie de saison, ça ne peut plus continuer sans lui. Mais selon moi, et en espérant que Harit revienne vite, associer les 2 avec Alexis Sanchez serait top », assure-t-il sur le plateau de L'EQUIPE du Soir . Un avis partagé par Pierre Ménès.

«Payet, tout le monde a vu ce qu’il pouvait encore apporter»