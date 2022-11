Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tudor tout proche de la sortie ? Longoria répond

Publié le 15 novembre 2022 à 16h00

Hugo Chirossel

Après un très bon début de saison, l’OM a été plus en difficulté ces dernières semaines, avant de finir sur deux victoires consécutives. Entre l’élimination de toutes compétitions européennes et les mauvais résultats en championnat, la position d’Igor Tudor a été remise en question. Présent en conférence de presse, Pablo Longoria a tenu, une nouvelle fois, à conforter son entraîneur.

Quatrième de Ligue 1, à un point du Stade Rennais, troisième, et six du RC Lens, deuxième, on peut dire que l’Olympique de Marseille s’en sort bien. Les hommes d’Igor Tudor ont su se reprendre avant la trêve internationale, avec deux victoires consécutives face à l’OL (1-0) et dimanche dernier contre l’AS Monaco (2-3). Mais l’OM a traversé une longue période sans succès, qui a fragilisé le Croate à son poste d’entraîneur.

Une victoire en sept matchs

En effet, avant cela, les Marseillais restaient sur une victoire lors de leurs sept derniers matchs toutes compétitions confondues. En plus de cela, l’OM a laissé échapper sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions et a été éliminé de toutes les Coupes d’Europe, après avoir terminé dernier de sa poule. Quand bien même, Pablo Longoria n’a jamais songé à se séparer d’Igor Tudor.

« On n'a jamais douté »