Mercato - OM : Longoria annonce à la surprise générale un renfort de taille

Publié le 15 novembre 2022 à 15h45 - mis à jour le 15 novembre 2022 à 16h00

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Légende de l’Olympique de Marseille, Jean-Pierre Papin est annoncé proche d’un retour au sein du club phocéen depuis plusieurs semaines, une tendance confirmée ce mardi par Pablo Longoria. Présent en conférence de presse, le président de l’OM a indiqué que l’ancien attaquant français allait intégrer l’organigramme.

L’OM s’apprête à accueillir un renfort de taille dans son organigramme. Joueur emblématique du club phocéen entre 1986 et 1992, Jean-Pierre Papin est annoncé proche d’un retour depuis plusieurs jours. L’ancien attaquant a quitté son poste d'entraîneur à Chartres pour intégrer l’organigramme de l’OM. Une information confirmée par Pablo Longoria.

« Je tiens à officialiser l'arrivée de Jean-Pierre Papin à l'OM »

Si l’OM n’avait jusqu’ici pas annoncé officiellement l’arrivée de Jean-Pierre Papin au sein du club, Pablo Longoria a confirmé ce mardi en conférence de presse les nombreuses informations circulant à ce sujet. « Je tiens à officialiser l'arrivée de Jean-Pierre Papin à l'OM. Il va partir avec l'équipe en Espagne. C'est important de clarifier sa fonction. Depuis que je connais Jean-Pierre, il a une façon très intelligente d'identifier les petits détails autour d'un club. Il va être en contact quotidien avec moi, David (Friio) et Javier (Ribalta). Il va être présent à tous les matchs, à domicile comme à l'extérieur. Avec sa vision, il peut nous donner de bons conseils. Pour construire un club, tu dois avoir des gens à qui l'histoire du club appartient. C'est très important d'avoir Jean-Pierre. Nous, les trois Espagnols, on n'a pas certains petits détails. Quand je partirai de ce club, personne ne se rappellera de qui j'étais dans cinq ans. Mais, dans 100 ans, tout le monde se rappellera de Jean-Pierre Papin. Il va être en contact avec les joueurs », a annoncé le président de l’OM.

« On veut développer des projets d'éducation autour du football et Jean-Pierre fera partie de ces projets »