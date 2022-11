Mercato - PSG : Attendu par Campos, il vend la mèche pour son transfert

Thomas Bourseau

Conseiller football du PSG, Luis Campos lorgnerait Mykhaylo Mudryk (21 ans). Pour autant, Arsenal aurait un léger avantage sur le Paris Saint-Germain et le principal intéressé a déjà donné une idée claire sur la suite.

En quête de jeunes talents du football européen et américain, en attestent les pistes activées menant à Endrick et à Andrey Santos comme le10sport.com vous le soulignait en juin dernier pour le milieu offensif de Vasco de Gama, Luis Campos est plutôt actif sur le marché des transferts. Et pour revenir en Europe, le conseiller football du PSG en pincerait pour Mykhaylo Mudryk. L’ailier de 21 ans du Shakhtar Donestk pourrait lui filer entre les doigts.

«Remplaçant pour le Real Madrid ou un titulaire pour Arsenal, je choisirais probablement Arsenal»

À l’occasion d’un entretien accordé à Vlada Zinchenko sur YouTube , femme de son compatriote ukrainien Oleksandr Zinchenko, Mykhaylo Mudryk a fait savoir qu’entre une place de remplaçant au Real Madrid ou ailleurs et un statut de titulaire à Arsenal, le choix serait vite fait. « Le style de jeu de l'équipe jouera un rôle (dans ma décision). C'est très important pour moi. Je ne vais pas dans une équipe (juste pour son histoire). D'un point de vue purement théorique, s'il y avait la possibilité d'être un joueur remplaçant pour le Real Madrid ou un titulaire pour Arsenal, je choisirais probablement Arsenal. C'est une question difficile, qui implique beaucoup de facteurs dans ma réponse. Je voudrais d'abord savoir de la part de l'entraîneur principal que même si je ne suis pas un titulaire garanti, j'aurai une chance ».

Mudryk surpris par la cote dont il dispose déjà auprès des fans d’Arsenal