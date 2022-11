Mercato - PSG : Transféré à la dernière minute, il se confie

La rédaction

Recruté par le PSG en toute fin de mercato estival, Carlos Soler a donc arrivé très tardivement au sein de son nouveau club, ce qui n’a clairement pas facilité son intégration. Et maintenant qu’il a trouvé son rythme de croisière, le milieu offensif espagnol fait le point sur son état de forme.

Dans les dernières heures du mercato estival, après avoir bouclé auparavant les arrivées de Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele, Renato Sanches et Fabian Ruiz, le PSG officialisait le transfert de Carlos Soler. Attiré en provenance du FC Valence pour 18M€, le milieu offensif espagnol de 25 ans a d’abord eu du mal à enchainer les matchs en raison de sa préparation tronquée, mais il semble désormais au top de sa forme comme en témoigne son but inscrit dimanche avec le PSG contre l’AJ Auxerre (5-0).

« Content d’avoir choisi de venir ici »

Interrogé après le match en zone mixte, Carlos Soler est revenu sur son transfert au PSG : « Je suis heureux et content d'avoir choisi de venir ici. Je pense que je me suis amélioré petit à petit, parce que je suis arrivé le dernier jour du marché et, pour moi, ça n'a pas été facile. J'ai commencé sans jouer beaucoup et maintenant je joue plus et je suis très heureux d'être ici, de continuer à travailler et de pouvoir, après la Coupe du Monde, essayer de continuer dans cette dynamique », a indiqué l’international espagnol.

Mercato - PSG : À Paris, on craint le pire pour Lionel Messi https://t.co/FNlNJgMC4b pic.twitter.com/yswkmK1gbU — le10sport (@le10sport) November 15, 2022

« J’essaie d’aider l’équipe »