Transferts - PSG : C'est confirmé, Campos va se faire recaler sur le mercato

Priorité du PSG durant le mercato estival, Milan Skriniar va bel et bien échappé au club de la capitale qui espérait revenir à la charge dans les prochaines semaines. L'international slovaque va effectivement prolonger à l'Inter Milan dans les prochains jours. Une décision prise par le joueur lui-même.

Durant le mercato estival, le PSG souhaitait absolument recruter un nouveau défenseur central. Dans cette optique, le nom de Milan Skriniar revenait avec insistance mais les exigences de l'Inter Milan pour un joueur en fin de contrat en juin prochain a calmé les ardeurs parisiennes. Mais alors que le PSG comptait revenir à la charge, l'international slovaque a définitivement tranché pour son avenir.

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement pour Skriniar, un dernier espoir pour Campos ?

Skriniar va bien prolonger à l'Inter

Depuis quelques jours, la tendance est clairement à une prolongation de contrat de Milan Skriniar. La Gazzetta dello sport confirme que l'international slovaque a décidé d'étendre son bail à l'Inter Milan, ce qui l'éloigne très sérieusement du PSG, pourtant toujours à la recherche d'un défenseur central.

Un salaire annuel estimé à 6M€