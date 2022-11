Mercato : L’OL répond à Laurent Blanc pour cet hiver

Arthur Montagne

A quelques semaines du début du mercato d’hiver, Laurent Blanc n’a pas manqué d’afficher son souhait de voir débarquer de nouveaux joueurs. Directeur sportif de l’OL, Bruno Cheyrou confirme que les Gones devraient être actifs en janvier.

Arrivé sur le banc de l'OL il y a quelques semaines, Laurent Blanc a pu prendre en mains son effectif et semble avoir les idées claires en ce qui concerne ses besoins lors du mercato d'hiver. « Je pense qu'il faut renforcer le groupe mais on fera la saison avec 90% de cet effectif, c'est la réalité. Il faudrait amener un peu d'expérience », assurait le nouveau coach lyonnais en conférence de presse. Et cela tombe bien puisque Bruno Cheyrou, directeur sportif de l'OL est visiblement sur la même longueur d'ondes que son entraîneur.

Cheyrou annonce des discussions avec Blanc pour le mercato

« Le mercato ne commencera que le 1ᵉʳ janvier donc avant le 1ᵉʳ janvier, il n'y aura pas d'arrivées. En revanche, ça ne nous empêche pas effectivement d'en parler avec Laurent, avec le staff, avec le président, avec Vincent Ponsot, de manière à ce qu'on puisse prendre justement toute la mesure des aménagements que Laurent veut pouvoir apporter à cet effectif », assure-t-il lors d'un entretien accordé au site officiel de l'OL, avant de poursuivre.

«S’il y a des ajustements à faire, on essaiera bien entendu de modifier légèrement»