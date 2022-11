Mercato : Nouvelle polémique pour Cristiano Ronaldo, le vestiaire sort du silence

Hugo Chirossel

Après les déclarations de Cristiano Ronaldo, qui s’en prend directement à son club et à son entraîneur, son avenir à Manchester United semble plus qu’incertain. Des propos qui n’auraient pas du tout plu aux joueurs des Red Devils. Présent avec le Portugal en vue de la Coupe du monde, les images de ses retrouvailles avec Bruno Fernandes ont d’ailleurs interpellé. Joao Mario a tenu à clarifier la situation.

Le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United vire au cauchemar. Dans un entretien accordé à Piers Morgan, le Portugais a lâché ses vérités sur sa situation, n’hésitant pas à s’attaquer à sa direction, ainsi qu’à Erik ten Hag, pour qui le quintuple Ballon d’Or n’a « pas de respect ». Des propos qui auraient été très mal reçus par le vestiaire des Red Devils , comme l’indiquait Sky Sports .

« Parfois ça peut être sujet à interprétation »

Les images des retrouvailles entre Bruno Fernandes et Cristiano Ronaldo avec le Portugal ont d’ailleurs interpellé. Sur une vidéo publiée par la Fédération portugaise de football, on voit les deux hommes se serrer brièvement la main, des salutations plutôt froides. Mais d’après Joao Mario, tout irait bien entre eux. « J’avais le bonheur d’être dans le vestiaire à ce moment-là et j’ai vu les images et, c’est drôle, parce que parfois ça peut être sujet à interprétation. C'était une plaisanterie entre eux parce que curieusement, Bruno a été l’un des derniers à arriver et Cristiano lui a demandé s’il était venu en bateau », a confié le joueur du Benfica Lisbonne, dans des propos relayés par RMC Sport .

𝗥𝗲𝗮𝗱𝘆 𝗣𝗟𝗔𝗬𝗘𝗥 𝗢𝗡𝗘? 🎮 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗦 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧 ▶ O Mundial começa aqui! 🇵🇹 #VesteABandeira #WearTheFlag pic.twitter.com/AvgC8M2dWO — Portugal (@selecaoportugal) November 14, 2022

« Ils ont une très bonne relation »