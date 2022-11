Foot - Mercato

Mercato : Nouvelles révélations après la sortie tonitruante de Cristiano Ronaldo

Publié le 14 novembre 2022 à 20h00

Pierrick Levallet

Avant de partir pour la Coupe du monde au Qatar, Cristiano Ronaldo a lâché un incroyable coup de gueule sur Manchester United et Erik ten Hag. Le Portugais n’en peut plus de sa situation et il l’a bien fait savoir. Sauf que cette sortie n’a pas été bien perçue dans le vestiaire. Certains seraient particulièrement déçus par l’attitude du quintuple Ballon d’Or.

À son retour à Manchester United en 2021, Cristiano Ronaldo n’imaginait pas vivre une telle situation. Depuis le début de saison, le Portugais vit un véritable calvaire. Le Portugais n’entre pas vraiment dans les premiers plans d’Erik ten Hag, qui n’a pas hésité à le reléguer à un rôle de remplaçant. Avant la Coupe du monde, Cristiano Ronaldo a alors choisi son moment pour sortir du silence. « S'ils ont essayé de me forcer à partir ? Oui. Pas seulement le coach mais des gens du club. Je me suis senti trahi. Je ne devrais peut-être pas dire ça, mais je m'en fiche. Les gens doivent entendre la vérité. Oui, je me sens trahi et j'ai le sentiment que certaines personnes ne veulent pas de moi ici, cette saison mais aussi la saison dernière » a-t-il notamment expliqué dans un entretien accordé à Piers Morgan au micro de Talk TV . Erik ten Hag n’a pas échappé à la sulfateuse mise en route par Cristiano Ronaldo non plus. Mais après ce coup de gueule, l’attaquant de 37 ans a perdu le respect de ses coéquipiers.

Transferts : L’étau se resserre autour de Ronaldo pour son mercato https://t.co/pPiF035U2o pic.twitter.com/QW9U4MMELl — le10sport (@le10sport) November 6, 2022

Cristiano Ronaldo a déçu le vestiaire de Manchester United

Comme révélé par Sky Sports , le vestiaire de Manchester United et Erik ten Hag seraient particulièrement déçus par les déclarations de Cristiano Ronaldo. Le timing choisi et la manière dont le Portugais a exprimé ses pensées lui seraient reprochés. Par ailleurs, cet entretien aurait été vécu comme une véritable surprise en interne. Manchester United n’aurait appris l’existence de tout cela que lors du retour de Londres après la victoire contre Fulham (1-2).

Un départ dans l’indifférence totale en vue ?