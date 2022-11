Foot - Mercato

Mercato : Départ imminent pour Cristiano Ronaldo après sa sortie fracassante ?

Publié le 14 novembre 2022 à 17h00

Pierrick Levallet

Ne pouvant plus supporter sa situation à Manchester United, Cristiano Ronaldo a lâché toute sa frustration dans un récent entretien. Le Portugais a totalement dézingué Erik ten Hag et Manchester United, ne mâchant clairement pas ses mots. Et cette sortie pourrait bien lui valoir une rupture de contrat, seulement quelques mois après y avoir échappé cet été.

Depuis le début de saison, Cristiano Ronaldo vit un grand malaise à Manchester United. Après avoir essayé de partir cet été, le Portugais s’est retrouvé bloqué chez les Red Devils . Sauf qu’Erik ten Hag ne semble pas vraiment compter sur lui, l’entraîneur néerlandais l’ayant relégué à un rôle inédit de remplaçant. Cristiano Ronaldo n’en peut plus de sa situation. Et dans un entretien exclusif accordé à Piers Morgan au micro de Talk TV , le quintuple Ballon d’Or a sorti l’artillerie lourde. « Je me sens trahi et j'ai le sentiment que certaines personnes ne veulent pas de moi ici, cette saison mais aussi la saison dernière. Erik ten Hag ? Je n'ai pas de respect pour lui, parce qu'il ne montre pas de respect envers moi. Si tu n'as pas de respect pour moi, je ne vais pas en avoir pour toi. [...] Depuis le départ de Sir Alex Ferguson, il n'y a pas eu d'évolution au club, progression zéro » a pesté l’attaquant de 37 ans, en fin de contrat en juin prochain. Une sortie qui pourrait lui valoir un licenciement.

Mercato : Cristiano Ronaldo risque gros après son annonce fracassante https://t.co/rJGqx0JGmh pic.twitter.com/84z1zDCjtB — le10sport (@le10sport) November 14, 2022

Manchester United prêt à rompre le contrat de Ronaldo ?

Comme le rapporte Mundo Deportivo , Manchester United pourrait prendre la décision de rompre le contrat de Cristiano Ronaldo. Le coup de sang du Portugais, qui s’en est sèchement pris à son club et à Erik ten Hag, pourrait servir de motif valable de licenciement. Ainsi, les Red Devils n’auraient aucune compensation financière à verser au quintuple Ballon d’Or. « Tout comportement abusif d'une partie visant à contraindre l'autre partie à résilier un contrat ou à en modifier les termes constitue un motif valable de résiliation par l'autre partie (joueur ou club) » explique le point 2 de l’article 14 du Règlement de la FIFA sur le Statut et le Transfert des Joueurs. Manchester United pourrait interpréter cette sortie comme ayant cet objectif, et ainsi résilier gratuitement le contrat de Cristiano Ronaldo.

Ronaldo déjà sous le coup d’une résiliation cet été