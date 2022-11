Transferts - OM : Voilà les deux priorités de Longoria pour le mercato

Guillaume de Saint Sauveur

Avec la blessure d’Amine Harit et le probable départ de Gerson pour Flamengo, l’OM devrait se montrer actif durant le mercato hivernal. Et Pablo Longoria, le président du club phocéen, prévoit donc logiquement de faire venir un milieu offensif, mais également un défenseur central sous certaines conditions.

Faut-il s’attendre à un mercato hivernal agité à l’OM, alors qu’Amine Harit a été victime d’une sérieuse blessure dimanche contre l’AS Monaco et que Gerson s’est déjà rendu au Brésil afin de boucler au plus vite son retour à Flamengo ? Dans ce contexte, l’arrivée d’un nouvel élément au poste de milieu offensif semble inéluctable.

« Oui, on prendra un nouveau joueur »

Pablo Longoria a fait une annonce claire à ce sujet mardi en conférence de presse : « Si on vend Gerson et qu'on perd Harit, et la tendance est qu'il rate toute la saison, oui, on prendra un nouveau joueur lors du prochain mercato. Ça deviendra la priorité pour nous de trouver un joueur offensif », a indiqué le président de l’OM. Mais ce n’est pas tout.

Un milieu offensif et un défenseur central à l’OM ?

L’EQUIPE a indiqué dans ses colonnes que l’arrivée d’un élément offensif était donc effectivement planifiée par l’OM, mais selon le quotidien sportif, Pablo Longoria vise également le recrutement d’un défenseur central. Si la condition physique d’Eric Bailly ne s’améliore pas rapidement, le président de l’OM devrait mettre le paquet sur ce dossier. Affaire à suivre…