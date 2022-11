Mercato - OM : McCourt, bel Talal… Annonce fracassante sur la vente du club

Guillaume de Saint Sauveur

Ces derniers mois, il a souvent été question d’une vente de l’OM avec notamment un vif intérêt annoncé du prince saoudien Al-Walid ben Talal. Finalement, en dépit des nombreuses rumeurs, Frank McCourt est toujours propriétaire du club phocéen, et il semblerait d’ailleurs que ben Talal ne soit absolument pas une option pour l’OM.

Ça bouge en coulisses à l’OM ! Après avoir récemment annoncé la fin de son partenariat avec Cazoo à partir de l’été prochain, le club phocéen a rapidement trouvé un nouveau partenaire. CMA CGM, numéro trois mondial du fret maritime, sera donc le nouveau sponsor principal du club à compter de juillet 2023. Beaucoup d’observateurs ne peuvent s’empêcher d’y voir un lien avec une éventuelle vente de l’OM, un sujet qui fait couler beaucoup d’encre depuis plusieurs mois, et qui déchaine les passions.

Longoria nie pour la vente

Interrogé mardi en conférence de presse, le président de l’OM Pablo Longoria a mis les choses au clair concernant la vente du club avec ce nouveau partenariat, et n’a pas manqué de tacler la presse : « Tu peux dire quelque chose qui est faux et ça va être relayé. C'est un travail de vérification. On ne cherche jamais à vérifier des informations. La vente du club n'est pas d'actualité, bien au contraire. On travaille beaucoup. Dans le passe, on a parlé d'un projet à cinq ans pour développer les choses, jusqu'en 2024. Le message est clair: il n'y a rien, bien au contraire », a indiqué Longoria. Pourtant, les rumeurs concernant une vente de l’OM ne datent pas d’hier…

« ben Talal n'a pas du tout l'envie d'investir dans le football »