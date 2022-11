Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria dévoile une incroyable nouvelle pour Bamba Dieng

Publié le 15 novembre 2022 à 16h15

Thibault Morlain

A l’OM, le dernier marché des transferts a été animé par le cas Bamba Dieng. A la recherche de liquidités, Pablo Longoria souhaitait se séparer du Sénégalais. Il était d’ailleurs proche de rejoindre l’OGC Nice, mais l’opération a finalement capoté au dernier moment. Dieng est donc resté à l’OM et voilà qu’il pourrait désormais prolonger avec le club phocéen.

Ce n’était pas prévu et pourtant, aujourd’hui, Bamba Dieng est bien un joueur de l’OM. En effet, cet été, il était question d’un transfert pour l’attaquant sénégalais. Annoncé à Lorient ou encore à Leeds, Dieng devait s’engager avec l’OGC Nice. Mais c’était finalement avant d’échouer à la visite médicale.

« On veut discuter d'une prolongation »

Bamba Dieng a donc réintégré le groupe d’Igor Tudor et voilà qu’il pourrait désormais s’inscrire sur le long terme à l’OM. En effet, ce mardi, en conférence de presse, Pablo Longoria a évoqué une possible prolongation de contrat pour le Sénégalais : « On veut discuter d'une prolongation dans les semaines à venir. On croit que ça va être un joueur important dans l'avenir de l’OM ».

« Il s'entraîne de façon impressionnante »