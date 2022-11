Mercato - PSG : Zidane, Real Madrid... Hakimi lâche ses révélations

Arthur Montagne

Formé au Real Madrid, Achraf Hakimi n'a jamais réellement eu sa chance au sein du club merengue. Il a d'ailleurs fini par quitter son club formateur en 2018, dans un premier temps sous la forme d'un prêt, avant un transfert définitif en 2020. Désormais au PSG, l'international marocain revient sur ses difficultés au Real Madrid.

S'il fait désormais les beaux jours du PSG, Achraf Hakimi aurait pu s'imposer au Real Madrid. Et pour cause, l'international marocain a été formé au sein de la Casa Blanca , sans jamais réellement s'y installer. Ainsi, dès 2018 il est prêté au Borussia Dortmund durant deux saisons où son talent va éclore dans un rôle de piston. A son retour au Real Madrid, Zinedine Zidane, qui s'appuie sur un latéral de métier avec Dani Carvajal, décide de ne pas conserver Achraf Hakimi qui s'envolera vers l'Inter Milan pour 40M€ où il restera qu'une seule saison jusqu'à son transfert au PSG en 2021. Mais le natif de Madrid n'a aucune rancœur envers le Real Madrid ou Zinedine Zidane.

PSG : Après sa terrible désillusion, Sergio Ramos est interpellé par Achraf Hakimi https://t.co/eK0B4gOUvx pic.twitter.com/O7keOaw2To — le10sport (@le10sport) November 11, 2022

Hakimi revient sur son échec au Real Madrid

« Ce n'est pas que je manquais de quelque chose, c'est juste que lorsque vous êtes jeune et que vous êtes dans la meilleure équipe du monde, ce n'est pas facile de jouer. J'ai dû prendre une décision et quand vous êtes jeune, vous voulez profiter du football. Je l'ai apprécié d'une manière différente là-bas, mais je voulais le faire sur le terrain et je pense que ça ne s'est pas mal passé », lance-t-il pour MARCA avant de rendre hommage à Zinedine Zidane.

«Je n'ai que de bons mots pour Zidane»