Mercato - PSG : Ce transfert à 150M€ de Campos réglé à 95% ?

Amadou Diawara

Pour renforcer le milieu de terrain du PSG, Luis Campos penserait à recruter Jude Bellingham. Toutefois, le conseiller football parisien pourrait se casser les dents sur ce dossier. En effet, Manchester City - qui serait également sur les traces du crack du Borussia Dortmund - estimerait qu'il a 95% de chances de finir en Premier League.

Etincelant sous les couleurs du Borussia Dortmund, Jude Bellingham a tapé dans l'œil de Luis Campos. En effet, le conseiller football du PSG serait séduit par l'idée de boucler le transfert du crack anglais de 19 ans. Toutefois, Luis Campos serait soumis à une lourde concurrence sur ce dossier.

Bellingham aurait 95% de chances de finir en Angleterre

En effet, Jude Bellingham affolerait l'Europe, puisqu'il serait suivi par les plus grosses écuries du continent, et notamment par Manchester City, Liverpool, Chelsea, le Real Madrid et le FC Barcelone. Et malheureusement pour le PSG, le milieu de terrain du Borussia Dortmund - qui serait évalué à 150M€ par son club - serait parti pour rejoindre la Premier League.

Direction Manchester City, Liverpool ou Chelsea pour Bellingham ?