Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme aveu de Carlos Soler sur son transfert

Publié le 14 novembre 2022 à 14h30

Amadou Diawara

Dans les ultimes instants du dernier mercato estival, Carlos Soler a quitté Valence pour s'engager en faveur du PSG. Malgré des difficultés lors de ses débuts à Paris, l'international espagnol ne regrette pas du tout son choix. En effet, Carlos Soler a confié qu'il était heureux d'avoir signé au PSG.

Après avoir bouclé les transferts d'Hugo Ekitike, Vitinha, Renato Sanches et de Fabian Ruiz, Luis Campos a finalisé son mercato estival en attirant Carlos Soler vers le PSG. En effet, le conseiller football parisien a trouvé un accord avec Valence pour lui arracher son capitaine.

«Je suis heureux et content d'avoir choisi de venir ici»

Pour faire plier la direction de Valence pour Carlos Soler, Luis Campos a proposé un chèque avoisinant les 18M€. A la peine lors de ses débuts au PSG, le milieu offensif de 25 ans a retrouvé de sa superbe ces dernières semaines, profitant du temps de jeu croissant que lui offre Christophe Galtier. Buteur face à Auxerre (5-0) ce dimanche après-midi, Carlos Soler est d'ailleurs arrivé tout sourire au zone mixte après la rencontre. Et il a fait clairement savoir qu'il était heureux d'avoir signé au PSG.

«Je suis arrivé le dernier jour du marché et ça n'a pas été facile»