Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Cristiano Ronaldo risque gros après son annonce fracassante

Publié le 14 novembre 2022 à 12h00

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec Manchester United, Cristiano Ronaldo a lâché une annonce fracassante sur sa situation, adressant un énorme tacle à sa direction et à son coach Erik ten Hag. Surprise par la sortie de son numéro 7, la direction des Red Devils considérerait toutes les options. Reste à savoir si Cristiano Ronaldo sera simplement rappelé à l'ordre ou s'il sera lourdement sanctionné.

Depuis le début de l'exercice 2022-2023, Cristiano Ronaldo est dans une situation critique à Manchester United. Peu utilisé par Erik ten Hag, CR7 voudrait fuir le club mancunien dès janvier pour relancer à la fois sa saison et sa carrière. Interrogé par Piers Morgan sur Talk TV , Cristiano Ronaldo est sorti de ses gonds, s'en prenant à la fois à la direction de Manchester United et à son coach Erik ten Hag.

Mercato : Cristiano Ronaldo en colère, il lâche une annonce fracassante https://t.co/CdIcecI2MH pic.twitter.com/2ZhYAPMaSG — le10sport (@le10sport) November 14, 2022

Manchester United étudie toutes les options pour Cristiano Ronaldo

« S'ils ont essayé de me forcer à partir ? Oui. Pas seulement le coach mais des gens du club. Je me suis senti trahi. Je ne devrais peut-être pas dire ça, mais je m'en fiche. Les gens doivent entendre la vérité. Oui, je me sens trahi et j'ai le sentiment que certaines personnes ne veulent pas de moi ici, cette saison mais aussi la saison dernière. Erik ten Hag ? Je n'ai pas de respect pour lui, parce qu'il ne montre pas de respect envers moi. Si tu n'as pas de respect pour moi, je ne vais pas en avoir pour toi » , a pesté Cristiano Ronaldo. Et cette sortie pourrait lui couter cher.

Manchester United est déçu par le manque de respect de CR7