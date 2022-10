Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Carlos Soler lâche une révélation sur son mercato

Publié le 30 octobre 2022 à 09h15

Arthur Montagne

Titulaire contre Troyes samedi (4-3), Carlos Soler a inscrit son second but de la semaine avec le PSG. L'ancien joueur de Valence, peu utilisé jusque-là, monte donc clairement en puissance. L'international espagnol reconnaît d'ailleurs qu'il savait que ses débuts au PSG seraient compliqués.

Arrivé dans les dernières heures du mercato pour environ 18M€, Carlos Soler a connu des débuts très discrets au PSG. Il faut dire que l'international espagnol a été recruté afin d'assurer le rôle de remplaçant du trio Mbappé-Neymar-Messi, ce qui lui offre peu d'espoirs de temps de jeu. Néanmoins, buteur après son entrée en jeu contre le Maccabi Haïfa (7-2) en Ligue des champions, Carlos Soler était titulaire contre Troyes samedi (4-3) en a profité pour inscrire un nouveau but.

Soler savait que ce serait compliqué

Présent en zone mixte après le match, Carlos Soler s'est ainsi prononcé sur intégration au PSG. « C’est vrai que je n’ai pas pu disputer beaucoup de minutes. Je savais en venant ici, dans un club aussi énorme, ce serait compliqué. Ce soir j’ai pu jouer et marquer. Je me sens bien. C’est vrai que ça a été une semaine spéciale pour moi. Je suis très heureux », révèle-t-il dans des propos rapportés par Le Parisien avant de se réjouir de la victoire.

«Je trouve ça positif»