Mercato - Real Madrid : Poussé vers la sortie, Hazard envoie un énorme message

Publié le 30 octobre 2022 à 09h00

Arnaud De Kanel

Depuis son départ de Chelsea en 2019 pour rejoindre le Real Madrid, Eden Hazard n'y arrive pas. Arrivé hors de forme, il a enchainé les blessures et n'est jamais rentré réellement dans les plans des coachs madrilènes. Mais le Belge ne perd pas espoir et veut encore montrer ce dont il est capable.

Les saisons se suivent et se ressemblent pour Eden Hazard depuis son arrivée au Real Madrid. Lors de son recrutement à l'été 2019, il devait devenir la star qui allait combler le départ de Cristiano Ronaldo, or, rien ne s'est passé comme prévu. Les blessures à répétitions et le manque de performance l'ont freiné. Depuis, Vinicius Jr a complétement explosé, Rodrygo également, et Hazard reste loin dans la hiérarchie de Carlo Ancelotti.

Le Real prêt à laisser filer Hazard ?

Le contrat de Eden Hazard avec le Real Madrid prendra fin à l'été 2024. Son rendement étant quasi-nul, Carlo Ancelotti ne serait pas contre son départ. OK Diario rapporte que le Real n'envisagerait pas de le prolonger et attendrait que des prétendants se manifestent pour le Belge. Le seul intérêt notable à l'instant T, est celui de la Juventus comme l'indique Calciomercato.it . Pour autant, Hazard n'a pas dit son dernier mot.

«Je n'attends qu'une chose, c'est de pouvoir prouver sur le terrain»