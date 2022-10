Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Attendu à Paris, il met le feu au mercato

Publié le 30 octobre 2022 à 06h45

Thomas Bourseau

Conseiller football du PSG, Luis Campos scruterait le marché dans le but de dénicher de bonnes opportunités. S’imposant au PSV Eindhoven, Cody Gakpo aurait tapé dans l’oeil de Campos, mais pas seulement. Explications.

À 23 ans, Cody Gakpo parvient à se montrer décisif à presque chacune des rencontres disputées par son PSV Eindhoven. Que ce soit par le biais d’une passe décisive ou bien d’un but, l’ailier néerlandais se distingue régulièrement dans l’équipe dans laquelle évolue Xavi Simons.

Campos songerait à Gakpo

Le PSG serait sur les rangs pour les rangs pour l’accueillir si l’on en croit les informations divulguées il y a à présent quelques jours par Média Foot. En effet, le conseiller football Luis Campos apprécierait le profil de Gakpo et pourrait prendre la décision de dégainer une offre au PSV Eindhoven.

Mercato - PSG : Une piste XXL a été envisagée https://t.co/0ebpP9TilE pic.twitter.com/juFlyCJPyB — le10sport (@le10sport) October 28, 2022

Gakpo affole la Premier League

Cependant, le Paris Saint-Germain ne serait absolument pas seul dans la course à la signature de Cody Gakpo. Selon les informations divulguées par Fabrizio Romano, l’ailier du PSV Eindhoven figurerait dans les petits papiers de Manchester United, de Leeds United et notamment de Southampton pour ne citer qu’eux. Pour parvenir à ses fins avec le Néerlandais, le PSG devra alors se retrousser les manches et se lancer dans une nouvelle bataille royale sur le marché.