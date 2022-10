Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Au bord de la crise, Perrin se lance dans un chantier colossal

Publié le 30 octobre 2022 à 07h30

Malgré une victoire prometteuse face à Amiens samedi dernier, l’ASSE pointe à la18ème place et se retrouve toujours menacé. Pour relancer la machine, les dirigeants stéphanois pourraient se montrer actifs lors du prochain mercato hivernal. Coordinateur sportif des Verts, Loïc Perrin aurait déjà commencé à se pencher sur le recrutement.

Ça ne va pas mieux pour l’ASSE. Relégué en Ligue 2, le club stéphanois pointe à la 18ème place et a certainement dit adieu à une remontée immédiate. Ce samedi, l'équipe a aussi été éliminée en Coupe de France par Rodez. Le chemin vers le succès sera long pour les Verts , qui ont renouvelé leur effectif lors du dernier mercato estival. 11 arrivées, 24 départs, le groupe a changé de visage. Mais les choix de Loïc Perrin ne s’avèrent pas payants.





Perrin avait annoncé du mouvement

A l’instar de la saison dernière, Loïc Perrin pourrait mettre l’accent sur le recrutement pour essayer de remettre le navire à flot. Dans un récent entretien accordé au Progrès , le dirigeant n’avait pas caché que le prochain mercato pourrait être agité. « Il y a des postes qui demandent beaucoup d’activité, notamment les pistons, où on n’a pas assez de solutions performantes. On cherchera aussi à renforcer l’équipe offensivement. On a vu samedi que sans Jean-Philippe (Krasso), c’était plus difficile » avait déclaré le coordinateur sportif de l’ASSE.

La défense centrale, priorité de l'ASSE

Invité du podcast La Greenitude , Mohamed Toubache-Ter a évoqué le recrutement de l’ASSE. Pour lui, la priorité est clairement définie. « Leur vraie priorité est de prendre un défenseur, des pistons. Et ensuite accélérer sur le dossier offensif » a-t-il déclaré, confirmant ainsi les propos tenus par Loïc Perrin.

