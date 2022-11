Mercato - PSG : Le Qatar rêve d’un coup historique avec Cristiano Ronaldo

Axel Cornic

Après son interview vérité, Cristiano Ronaldo semble destiné à quitter Manchester United cet hiver et plusieurs clubs ont été alertés par la situation. Cela semble être le cas du Paris Saint-Germain, avec Luis Campos qui pourrait jouer un rôle central dans ce dossier, même s’il faudra battre la concurrence de Chelsea et du FC Porto.

On savait que son retour ne se passait pas au mieux, mais pas à ce point-là. Dans un entretien accordé au journaliste Piers Morgan sur TalkTV , Cristiano Ronaldo a tout balancé et tiré à boulets rouges sur Erik ten Hag et les dirigeants de Manchester United. Il devrait écoper d’une énorme amende, mais c’est surtout son avenir qui est relancé, puisqu’il semble désormais impossible de le revoir jouer avec les couleurs du club mancunien.

Un légendaire duo formé par Messi et Ronaldo

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , cette situation aurait tout de suite alerté les propriétaires du PSG, qui rêvent de Cristiano Ronaldo depuis leur arrivée à la tête du club. Le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani voudrait frapper un gros coup devenant le seul club dans l’histoire à avoir pu réunir la légende portugaise et Lionel Messi, son éternel rival.

Campos, un proche du clan Ronaldo

Le PSG possèderait un atout de taille, en la personne de Luis Campos. D’après les informations du quotidien italien, le dirigeant portugais serait très proche de Cristiano Ronaldo ainsi que de son entourage et pourrait dont jouer d’intermédiaire. A noter toutefois que Sky Sports annonçait que la star de 37 ans ne semblait pas vraiment rentrer dans les plans de Campos, dont l’objectif serait un rajeunissement de l’effectif.

Chelsea et le FC Porto pensent aussi à lui