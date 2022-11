Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C'est la guerre entre Campos et le Qatar pour Cristiano Ronaldo

Publié le 14 novembre 2022 à 21h10

Axel Cornic

En froid avec son entraineur ainsi que ses dirigeants, Cristiano Ronaldo devrait quitter Manchester United lors du mercato hivernal. Les options ne sont toutefois pas nombreuses pour un joueur de sa stature et le Paris Saint-Germain pourrait tirer son épingle du jeu, même si ce dossier ne semble pas faire l’unanimité au sein du club.

Depuis l’arrivée de QSI, le PSG s’est mis à rêver plus grand. Les plus grands joueurs de la planète ont rapidement été lié au club et surtout les deux plus grands, avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Le Qatar a réalisé un rêve en 2021 avec le premier et dans quelques mois, il pourrait bien un réaliser un second...

Après Messi, Cristiano Ronaldo ?

D’après les informations de Sky Sports , les propriétaires du PSG surveilleraient la situation de Cristiano Ronaldo, qui a pris une nouvelle tournure depuis la sortie des extraits d’une interview incendiaire. Un transfert pourrait être bouclé lors du mercato hivernal, avec Manchester United qui ne semble pas du tout opposé à un départ de sa star.

Le PSG à la lutte avec Chelsea

Le PSG n’est toutefois pas seul sur le coup ! En Angleterre, Chelsea serait également sur les traces de Cristiano Ronaldo. Ce dernier serait un grand objectif du propriétaire Tedd Boehly, qui déjà cet été avait envisagé de recruter le quintuple Ballon d’Or. Un possible retour au Sporting est également évoqué, mais cette piste semble assez compliquée pour le moment.

