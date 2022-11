PSG : Messi, Neymar... Pochettino lance un avertissement à Mbappé

Arthur Montagne

Passé par le banc du PSG durant une saison et demie, Mauricio Pochettino a été le premier coach du club à avoir sous ses ordres Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé en même temps. L'occasion pour le technicien argentin de comparer les trois stars. Et selon lui, le Français a encore beaucoup à apprendre.

Nommé entraîneur du PSG en janvier 2021, Mauricio Pochettino s'est rapidement très bien entendu avec Kylian Mbappé. Et au bout de six mois, le technicien argentin a vu débarquer un certain Lionel Messi à Paris auquel il a du trouver une place aux côtés de Neymar et de l'international français. Pendant une saison, Mauricio Pochettino a donc eu sous ses ordres les trois stars, l'occasion pour lui de comparer l'évolution de Kylian Mbappé par rapport à celles de Messi et Neymar.

«Kylian doit encore se trouver»

« Il est plus immature, mais c'est le seul à avoir gagné une Coupe du Monde ! Kylian est un animal. Il a du charisme. Il vous attire. Il a des qualités techniques. Mais tout comme Leo et Ney savent qui ils sont et ce qu'ils veulent, Kylian doit encore se trouver. Il s'efforce de discerner quand prendre des risques et quand ne pas en prendre, en fonction de ses capacités. Messi et Neymar savent de quoi ils sont capables. Kylian doit découvrir ce dont il est capable et ce qui lui convient le plus et le moins », lance Mauricio Pochettino dans les colonnes d' El Pais . Il y a quelques jours, pour Relevo , le technicien argentin évoquait déjà sa relation avec Kylian Mbappé.

«Nous avons eu de nombreuses discussions»