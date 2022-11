PSG : Le Qatar a fait le coup du siècle avec Mbappé

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé aurait pu ne jamais arborer la tunique du PSG en rejoignant directement le Real Madrid à l’été 2017. Cependant, celui qui est entre temps devenu champion du monde a fait ce choix, et a réitéré cette décision cet été. À en croire Luis Campos, le Qatar pourrait bien avoir réalisé un coup historique.

À l’été 2017, Kylian Mbappé snobait le FC Barcelone, Liverpool, Manchester City et surtout le Real Madrid. Le président Florentino Pérez lui avait déroulé le tapis rouge pour qu’après l’AS Monaco, il arbore la tunique merengue du Real Madrid. Finalement, le PSG a pu grâce à Luis Ferrer, Antero Henrique et l’ensemble des dirigeants du club à l’époque, prendre le meilleur sur la concurrence pour recruter Kylian Mbappé.

Le PSG a pu jouer un sale tour au Real Madrid à deux reprises pour Mbappé

Depuis, Kylian Mbappé est devenu champion du monde et ne cesse d’impressionner de par sa précocité et ses statistiques. Alors qu’il semblait destiné à signer en faveur du Real Madrid à la dernière intersaison, Mbappé a prolongé son contrat jusqu’en juin 2025 au PSG.

«Mbappé n'est encore qu'à 40 ou 50 % de son potentiel»