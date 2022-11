PSG : Lucas Hernandez prévient déjà Kylian Mbappé

Arthur Montagne

Présent en conférence de presse, Lucas Hernandez s’est prononcé sur l’importance de Kylian Mbappé au sein de l’équipe de France, tout en lançant le choc entre le PSG et le Bayern Munich en huitième de finale de la Ligue des champions.

Coéquipiers en équipe de France, Lucas Hernandez et Kylian Mbappé s'apprêtent à disputer la Coupe du monde ensemble dans les prochains jours au Qatar. Mais après cela, les deux joueurs se retrouveront rapidement adversaires puisque le PSG et le Bayern Munich s'affronteront en huitième de finale de la Ligue des champions. Et le Munichois prévient déjà le Parisien.

Equipe de France : Le vestiaire de Deschamps interpelle Mbappé https://t.co/K5HNTv6fCi pic.twitter.com/x2JjLhzHVy — le10sport (@le10sport) November 18, 2022

«J'aurais le temps de jouer contre lui en février»

« Il a des qualités incroyables, c'est un joueur extraordinaire. C'est un honneur pour nous de l'avoir dans notre équipe et pas en face. J'aurais le temps de jouer contre lui en février (rire). C'est un honneur pour moi et mes coéquipiers qu'il soit avec nous », assure-t-il en conférence de presse.

«A nous aussi de le mettre dans les meilleures conditions»