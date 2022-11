PSG : En pleine galère, Keylor Navas envoie un message fort

Arthur Montagne

En grande difficulté au PSG où il n'est plus que doublure de Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas s'apprête à vivre une belle parenthèse à la Coupe du monde. Le portier du Costa Rica, qui est dans un groupe très relevé annonce la couleur pour le Mondial alors qu'il pourra enfin retrouver du temps de jeu.

Doublure de Gianluigi Donnarumma au PSG, Keylor Navas n'a pas encore disputé la moindre rencontre cette saison, mais reste un cadre de la sélection costaricienne. Par conséquent, l'ancien portier du Real Madrid s'apprête enfin à retrouver du temps de jeu sur les pelouses du Qatar. Et il ne cache pas sa joie.

Keylor Navas en plein rêve avant la Coupe du monde

« C'est toujours excitant de participer à une Coupe du monde, c'est un rêve permanent. Nous allons en profiter autant que possible. Nous devons en tirer le meilleur parti comme si c'était le dernier, mais c'est ce qui se passe dans la vie à chaque match, à chaque entraînement. Nous allons prendre les choses étape par étape et profiter de la Coupe du monde », lance Keylor Navas au micro de Radio MARCA avant de se prononcer sur les chances du Costa Rica au sein d'un groupe très relevé avec l'Allemagne, l'Espagne et le Japon.

«Nous sommes calmes»