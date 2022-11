PSG : Neymar, Messi… L’hallucinante punchline de Daniel Alves sur Mbappé

Axel Cornic

Ancien du Paris Saint-Germain, Daniel Alves a eu des mots assez durs à l’encontre de son ancien coéquipier Kylian Mbappé, qui a connu des mois très agités depuis son énorme prolongation de contrat. Pour le Brésilien, le jeun attaquant devrait plus se fier de Lionel Messi et Neymar, ses compères de la MNM.

On pensait que tout allait s’arranger avec le contrat historique signé en mai dernier. C’est tout le contraire, puisque Kylian Mbappé n’a jamais autant alimenté les débats ! Ses envies de départ ont également refait surface, avec des dissensions au sein du PSG, notamment avec Neymar.

« Mbappé est un phénomène, mais les joueurs qui sont avec lui en attaque, ce sont des plus gros phénomènes que lui »

Dans un long entretien publié ce jeudi par La Gazzetta dello Sport , Kylian Mbappé a pu recevoir un message assez surprenant, de la part de son ancien coéquipier Daniel Alves. « Un grand joueur doit toujours savoir et comprendre les coéquipiers qui l’accompagnent, car ils améliorent tes qualités » a expliqué le Brésilien. « Mbappé est un phénomène, mais il n’a pas compris que les joueurs qui sont avec lui en attaque, ce sont des plus gros phénomènes que lui ».

« Tu dois être intelligent et profiter du potentiel de Messi et Neymar »

« Neymar et Messi sont uniques : il voient et font des choses que personne d’autre n’est capable de faire » a poursuivi Daniel Alves, qui à 39 ans a été appelé par Tite pour disputer la Coupe du monde au Qatar avec le Brésil. « Tu dois être intelligent et profiter de leur potentiel, ce sont deux génies du football ».

« Si Mbappé leur donne le ballon, il fera 150 buts »