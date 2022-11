Mercato - PSG : Le Qatar a évité un drame avec Kylian Mbappé

Guillaume de Saint Sauveur

Longtemps annoncé sur le départ la saison passée avec que son contrat avec le PSG arrivait initialement à expiration et que le Real Madrid en avait fait une priorité absolue, Kylian Mbappé a fini par prolonger. Un soulagement pour le Qatar, qui aurait vécu ce départ comme une catastrophe d’ordre politique.

Souvenez-vous, le feuilleton Mbappé a tenu en haleine tout le football français la saison passée lorsque le numéro 7 du PSG arrivait en fin de contrat au Parc des Princes, et qu’il était question d’un départ libre en direction du Real Madrid. Finalement, Mbappé a fini par prolonger son contrat jusqu’en 2025 en mai dernier, et il n’y a pas que les supporters du PSG qui ont craint son départ.

Le Qatar a eu très chaud avec Mbappé

Comme l’a révélé L’EQUIPE lundi dans ses colonnes, les hautes instances du PSG depuis Doha, au Qatar, ont eu très peu de voir Mbappé filer à l’anglaise l’été dernier, et cette perte aurait été vécu comme un véritable drame pour l'émir et la famille princière. Et pas uniquement pour des raisons sportives liées au PSG.

Mbappé, une affaire d'état

En effet, cette prolongation de Kylian Mbappé au PSG a pris des allures d’affaire d'état au Qatar. Le laisser partir libre à six mois de la Coupe du monde organisée dans le pays aurait envoyé un message désastreux aux voisins que sont l'Arabie Saoudite ou des Emirats arabes unis, et aurait été synonyme impuissance. Tamim ben Hamad al-Thani , l’émir du Qatar, voulait à tout prix éviter ce scénario à l’approche de « son » Mondial et considérait ainsi Mbappé est perçu comme un véritable trésor de guerre. La prolongation de l’attaquant français au PSG a donc été accueilli comme un soulagement.