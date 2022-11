Mercato : La mèche est vendue pour Zidane en équipe de France ?

Guillaume de Saint Sauveur

Pressenti pour venir succéder à Didier Deschamps sur le banc de l’équipe de France au terme de cette Coupe du Monde au Qatar, Zinedine Zidane voit la porte s’ouvrir encore un peu plus si l’on se fie aux récents propos du sélectionneur national qui a jeté un froid sur son avenir chez les Bleus.

Alors que l’équipe de France fera son entrée en lice dans cette Coupe du Monde 2022 au Qatar mardi soir, contre l’Australie, l’heure est à la compétition pour Didier Deschamps et ses hommes. Pourtant, les interrogations concernant l’avenir du sélectionneur national reviennent en boucle, et pour cause, Zinedine Zidane est d’ores et déjà annoncé comme étant l’option la plus probable pour reprendre le flambeau après le Mondial. Et de son côté, Deschamps semble d’ailleurs déjà ouvert à l’idée d’un départ…

« Qu’il y ait un contrat ou non… »

Interrogé par Le Figaro, Deschamps s’est confié sans détour sur son avenir en équipe de France et un possible départ cet hiver, après plus de dix ans à ce poste : « Quels que soient les moments que je traverse, ma vie m'offre une liberté totale où je ne me soucie pas des lendemains. Qu'il y ait un contrat ou non, l'examen est toujours le même : la compétition. Je ne m'inquiète pas, si j'ai à changer (après les Bleus), ce sera très bien. Cela n'occupe pas mon esprit. A l'Euro 2016 ou à la Coupe du monde 2018, pas une fois je me suis demandé ce qui pourrait se passer à titre personnel en cas de mauvaises performances. Je fais tout pour que cela se passe bien mais j'ai une sérénité totale. Je n'ai pas trop envie de reparler de cela, mais depuis l'Euro 2016 (les tags sur sa maison suite à la non-sélection de Benzema), j'ai pris une distance et un grand recul. Ce fut une vraie bascule. En toutes circonstances, je suis serein, je relativise beaucoup. Et heureusement, sinon il y a de quoi devenir fou », a d’abord confié Deschamps, avant d’évoquer ouvertement un départ de l’équipe de France.

« Les lendemains ne me font pas peur »