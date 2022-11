Équipe de France : Deschamps mis sous pression par Zidane ? Il répond

Arnaud De Kanel

Le Mondial approche et l'incertitude grandit autour de l'avenir de Didier Deschamps. Le sélectionneur des Bleus discutera de son contrat avec Noel Le Graet après la Coupe du monde. Depuis plusieurs mois, Zinédine Zidane tape à la porte et se tient prêt. Néanmoins, cela ne tracasse pas l'ancien coach de l'OM.

Et si la fin de l'histoire entre Didier Deschamps et l'équipe de France venait à sonner ? Dans tous les cas, l'actuel sélectionneur des Bleus n'a pris aucune décision et attend de voir ce qu'il se passera au Mondial. Noel Le Graet pourrait déjà avoir trouvé son successeur puisque Zinédine Zidane attend le poste avec impatience. Une pression supplémentaire sur les épaules de Deschamps ?

Équipe de France : Deschamps évoque son avenir, Zidane est prévenu https://t.co/prruV3IRHC pic.twitter.com/8Kq158AFFF — le10sport (@le10sport) November 18, 2022

«Si j'ai à changer, ce sera très bien»

Didier Deschamps a accordé un long entretien au Figaro dans lequel des personnalités du football français étaient invitées à le questionner. Alors, Raymond Domenech a choisi de l'interroger sur son futur : « Comment vis-tu le spectre d'une suite pas encore écrite et la pression indirecte de ton supposé successeur (Zidane) ? » Deschamps a rétorqué : « Quels que soient les moments que je traverse, ma vie m'offre une liberté totale où je ne me soucie pas des lendemains. Qu'il y ait un contrat ou non, l'examen est toujours le même : la compétition. Je ne m'inquiète pas, si j'ai à changer (après les Bleus), ce sera très bien. Cela n'occupe pas mon esprit. A l'Euro 2016 ou à la Coupe du monde 2018, pas une fois je me suis demandé ce qui pourrait se passer à titre personnel en cas de mauvaises performances. Je fais tout pour que cela se passe bien mais j'ai une sérénité totale. Je n'ai pas trop envie de reparler de cela, mais depuis l'Euro 2016 (les tags sur sa maison suite à la non-sélection de Benzema), j'ai pris une distance et un grand recul. Ce fut une vraie bascule. En toutes circonstances, je suis serein, je relativise beaucoup. Et heureusement, sinon il y a de quoi devenir fou . »

«Je ne m'interdis rien»