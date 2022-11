Equipe de France : Mbappé, Benzema… Deschamps met fin à une grosse inquiétude

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Composée de nombreuses stars, l'équipe de France va défendre son titre de champion du monde au Qatar. Malgré les nombreuses blessures survenus avant le coup d'envoi de la compétition, Didier Deschamps débarque avec une équipe compétitive au sein de laquelle plusieurs joueurs pourraient jouer le rôle de leader. De quoi susciter des tensions dans le vestiaire ?

Ces derniers jours, Didier Deschamps a enregistré les forfaits de Presnel Kimpembe, mais aussi de Christopher Nkunku. Mais l'équipe de France arrive au Qatar suffisamment armée pour espérer conserver son titre de champion du monde, obtenu il y a quatre ans en Russie.

Équipe de France : Deschamps change sa liste pour le Mondial, les coulisses sont dévoilées https://t.co/XWK5qIF7BM pic.twitter.com/VSOYvyNHrR — le10sport (@le10sport) November 17, 2022

Des tensions à venir entre Benzema et Mbappé ?

Au Qatar, Didier Deschamps devrait s'appuyer sur l'aura de Karim Benzema, Ballon d'Or 2022, mais aussi sur Kylian Mbappé, star du PSG. La question se pose, ce trop-plein de leaders pourrait-il provoquer des tensions dans le vestiaire de l'équipe de France durant la compétition ? Didier Deschamps a répondu à cette question au micro de RTL ce mercredi.

« Ni l’un ni l’autre n’ont envie d’être des patrons »