Equipe de France : Le vestiaire de Deschamps prévient déjà Lionel Messi

Thibault Morlain

En 2018, en huitièmes de finale de la Coupe du monde, au terme d’un match extraordinaire, la France avait éliminée l’Argentine de Lionel Messi. En 2022, au Qatar, les deux nations pourraient se retrouver au même stade la compétition. Bien que la compétition n’a pas encore commencé, ce possible duel entre les Bleus et l’Albiceleste fait déjà parler. Et ce jeudi, c’est Aurélien Tchouaméni qui a été interrogé sur cette rencontre.

Le 22 novembre, l’équipe de France débutera sa Coupe du monde avec une rencontre face à l’Australie. Sur le papiers, les Bleus sont favoris et en tant que tenants du titre, ils sont attendus pour terminer à la première place de leur groupe, où on retrouve également le Danemark et la Tunisie. Pour les hommes de Didier Deschamps, l’objectif est donc de bien aborder ces trois rencontres de groupe pour avancer jusqu’en huitièmes de finale. Et si tel était le cas, il est possible que l’équipe de France retrouve, comme en Russie en 2018, l’Argentine de Lionel Messi.

« Tu ne peux pas te cacher dans une Coupe du monde »

Aura-t-on le droit à un France-Argentine dès les huitièmes de finale de la Coupe du monde ? En 2018, les Bleus avaient pris le dessus, mais aujourd’hui, l’Albiceleste, menée par un très grand Lionel Messi, est dans une forme étincelante. Ce duel pourrait alors faire des étincelles et est déjà dans les esprits de certains. Ainsi, ce jeudi, en conférence de presse, Aurélien Tchouaméni a été interrogé sur un possible France-Argentine, confiant : « Est-ce qu’on préfère éviter l’Argentine de Messi ou c’est la même chose ? Tu ne peux pas te cacher dans une Coupe du monde ».

« Le plus important ce sont les trois premiers matches »