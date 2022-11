Équipe de France : Giroud a mis les choses au clair avec Deschamps, il s’explique

Hugo Chirossel

Sélectionné par Didier Deschamps pour participer à la Coupe du monde avec l’équipe de France, Olivier Giroud n’était pas assuré de s’envoler pour le Qatar. Mis de côté lors de l’Euro 2021, son statut a changé depuis le retour de Karim Benzema. Présent en conférence de presse ce jeudi, l’attaquant de l’AC Milan affirme avoir mis les choses au clair avec son sélectionneur.

Dans moins d’une semaine, l’équipe de France fera ses débuts lors de la Coupe du monde. Si la compétition démarrera le 20 novembre, les Bleus quant à eux disputeront leur première rencontre face à l’Australie, le 22 novembre prochain. Très performant avec l’AC Milan, que ce soit la saison passée ou depuis la reprise, Olivier Giroud est du voyage, lui qui n’avait pas participé à l’Euro 2021.

« Tout est clair avec le coach pour mon rôle »

Titulaire lors de la dernière Coupe du monde, l’attaquant âgé de 36 ans a un statut différent cette fois-ci, notamment du fait de la présence de Karim Benzema. Reste à savoir quels seront les choix de Didier Deschamps, avec qui il a discuté de son rôle au sein du groupe. « Je suis déjà très heureux d'être ici, c'est une grande fierté. Tout est clair avec le coach pour mon rôle. Dès qu'on aura besoin de moi je vais essayer d'apporter ce que je sais faire », a confié Olivier Giroud en conférence de presse.

« Je vais jouer mon rôle de grand frère »