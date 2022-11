Coupe du monde, polémique... Le clan Raiola sort du silence pour Pogba

Arthur Montagne

Depuis quelques semaines, Paul Pogba traverse une situation très délicate. Entre le scandale qui a éclaté avec les menaces de son frère Mathias et sa blessure qui le prive de la Coupe du monde avec l'équipe de France, les temps sont durs pour le joueur de la Juventus. Mais Rafaela Pimenta rassure sur son état d'esprit.

En fin de contrat avec Manchester United, Paul Pogba a signé à la Juventus lors du dernier mercato estival. Et depuis, rien ne va plus pour l'international français. Blessé, il n'a toujours pas joué avec la Vieille Dame et sera privé de la Coupe du monde avec les Bleus. Et sur le plan extra-sportif, cela ne va pas mieux puisque Paul Pogba est englué dans un scandale depuis la révélation des menaces de son frère Mathias. La situation est donc très difficile à vivre pour l'ancien Mancunien, mais Rafaela Pimenta, qui a pris la succession de Mino Raiola, se montre rassurante.

«C'est un professionnel très sérieux»

« Paul a toujours été très clair sur ce qu'il attendait de moi et sur ce qu'il attendait de Mino. Les rôles ont été définis au fur et à mesure que la relation progressait. C'est un combattant, un homme qui a beaucoup de caractère. Il est très sérieux. Il sait ce qu'il peut et ne peut pas faire. C'est une personne très ouverte, il aime danser. C'est un professionnel très sérieux. Pour lui, l'engagement que la Juve a voulu prendre avec lui est une responsabilité. Il comprend parfaitement quelle est sa responsabilité dans le football », assure l'avocate de Paul Pogba dans une interview accordée à MARCA avant de poursuivre.

«Il veut jouer, il veut surmonter le malheur »