Coupe du monde 2022 : Catastrophe pour l’équipe de France, une révolution est attendue

Arnaud De Kanel

Pour la défense du titre mondial, Didier Deschamps ne pourra pas compter sur son milieu champion du monde en 2018. En Russie, la paire composée de N'Golo Kanté et Paul Pogba avait été l'un des points forts des Bleus. Tous deux blessés, ils ne seront pas là au Qatar. De fait, le sélectionneur va devoir innover et il pourrait même réserver une petite surprise.

Les forfaits de dernière minute de Presnel Kimpembe et Christopher Nkunku illustrent bien la mauvaise passe que traversent les Bleus . Or, Didier Deschamps a beaucoup plus de choix pour les remplacer. Mais au milieu de terrain, c'est bien plus compliqué. Sans ses deux tauliers Paul Pogba et N'Golo Kanté, le sélectionneur devra révolutionner son entrejeu avec des joueurs beaucoup moins expérimentés. Il prépare une grande révolution.

Tchouaméni, nouveau leader au milieu

Sans Pogba et Kanté, DD va devoir trouver son nouveau leader au milieu de terrain. Depuis quelques rassemblements, il a confié ce rôle à Aurélien Tchouaméni. Le milieu du Real Madrid rempli plutôt bien cette mission même s'il peine encore à trouver son pendant. Le plus convaincant à ses côtés ces derniers temps fut Youssouf Fofana. Le Monégasque part avec une longueur d'avance par rapport à ses concurrents de part ses dernières sorties en bleu, mais également les repères qu'il possède avec Tchouaméni, son ancien coéquipier à l'AS Monaco. Deschamps n'exclut pas un passage à trois au milieu. De fait, il faudra trouver un dernier élément. Avantage Adrien Rabiot qui est en très grande forme avec la Juventus et qui a l'avantage d'être gaucher. Derrière, Eduardo Camavinga, Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout partent avec un temps de retard. De plus, le sélectionneur pourrait faire reculer Antoine Griezmann...

La surprise Griezmann ?