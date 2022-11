Qatar 2022

Top 5 des plus grands passeurs de l’histoire de la Coupe du monde

Publié le 15 novembre 2022 à 16h50

Alexandre Higounet

Le Top 5 des plus grands passeurs de l’histoire de la Coupe du monde souffre lui beaucoup moins de discussions puisqu’il reste fidèle à la simple statistique. Et ce qu’il en ressort n’est pas sans laisser quelques surprises de taille, avec certains grands absents et d’autres qui n’apparaissent peut-être pas au rang où on les aurait imaginés.

Diego Maradona

Sans surprise, Diego Maradona apparaît à la première place des meilleurs passeurs de l’histoire de la Coupe du monde avec huit passes décisives. L’une d’elle a marqué l’histoire, en finale de la Coupe du monde 1986 où seul au milieu de trois allemands, le petit génie argentin avait trouvé Jorge Burruchaga dans la course en une touche, pour le troisième but de son équipe, synonyme de victoire (3-2). Une autre a également marqué, celle pour Caniggia à l’occasion du huitième de finale contre le Brésil en 1990, qui permit à l’Argentine de passer l’obstacle avec ce but en fin de match (1-0). Les Argentins atteindront la finale cette année-là, perdant contre l’Allemagne sur un penalty à dix minutes de la fin.

Pierre Littbarski

En trois Coupes du monde, l’ailier gauche allemand aura disputé trois finales, deux perdues contre l’Italie en 1982 (1-3) et l’Allemagne en 1986 (2-3) et une gagnée, en 1990, face à l’Argentine (1-0), pour la revanche de 1986. Très précis avec son pied gauche, Littbarski a délivré sept passes décisives lors de ces trois Coupes du monde, ce qui lui vaut donc de pointer à la deuxième place de ce top 5, qu’il partage avec deux autres joueurs.

Bastian Schweinsteiger

Aux côtés de Pierre Littbarski, un autre allemand figure à la deuxième place des meilleurs passeurs de l’histoire avec 7 passes décisives : Bastian Schweinsteiger. Le milieu de terrain, qui effectua une grande partie de sa carrière sous les couleurs du Bayern Munich, a disputé trois Coupes du monde, pour deux demi-finales en 2006 et 2010, et une victoire en 2014. En 2010, il figure parmi l’équipe type de la FIFA, alors qu’en 2014, sa montée en puissance au fil de la compétition n’est pas sans lien avec la marche victorieuse de l’Allemagne, vainqueur de la France en quart (1-0), avant d’atomiser le Brésil chez lui en demi-finale (7-1), puis de battre l’Argentine en finale (1-0).

Grzegorz Lato

L’attaquant polonais, figure historique du football en Pologne, fait partie de la grande équipe atteignant les demi-finales en 1974, puis en 1982, défaite par le futur champion du monde l’Italie. Au cours de ces deux compétitions historiques, Lato effectua lui aussi sept passes décisives, notamment pour le mythique buteur de l’AJ Auxerre, Andrzej Szarmack. Deux participations avec la Pologne, deux demi-finales, on peut difficilement faire bilan plus solide !

Pelé-Totti-Messi-Beckham-T. Muller

Au dernier rang du top cinq des meilleurs passeurs de l’histoire, on trouve un sacré florilège de grands joueurs à six passes décisives ! A commencer par Pelé et Lionel Messi, dont on peut même s’étonner qu’ils ne soient pas plus haut dans le classement compte tenu de la trace qu’ils ont laissée ou laisseront dans l’histoire. Mais on trouve également à ce niveau Francesco Totti, David Beckham et Thomas Muller, trois autres cadors de l’histoire du jeu. Quel casting ! On notera tout de même l’absence dans ce classement de Johan Cruyff, Michel Platini et Zinedine Zidane. Celle de Cristiano Ronaldo, lui pur finisseur, surprendra moins en revanche.