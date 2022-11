Les 32 entraîneurs de la Coupe du monde 2022

Arnaud De Kanel

Les Coupes du Monde de football mettent généralement à l’honneur des stars du ballon rond, ceux qui enflamment les pelouses et font basculer le destin de tout un pays. Mais on parle rarement des architectes qui sont à la tête des sélections. Voici donc le portrait des 30 sélectionneurs qui seront au Qatar cet hiver.

Didier Deschamps (France)

Capitaine de l'OM lors du sacre en Ligue des Champions en 1993 et de l'équipe de France 1998 qui a remporté la première étoile des Bleus , Didier Deschamps transforme tout ce qu’il touche en or. Et après une carrière extraordinaire de joueur, en portant les maillots de Nantes, Monaco, Chelsea ou encore de la Juventus, Dédé s'est assis sur le banc de touche pour construire une nouvelle vie d'entraîneur aussi impressionnante. Finaliste de la Ligue des Champions avec Monaco en 2004 puis champion de France avec l'OM en 2010, il est surtout celui qui a conduit les Tricolores jusqu'au titre de champion du monde en 2018 sur le sol russe. Un palmarès de légende pour un technicien de renommée mondiale. Au Qatar, il viendra chercher une troisième étoile. Seul le roi Pelé a aujourd'hui trois Coupes du Monde à son actif. Mais personne dans l'Histoire du football n'en a une comme joueur et deux comme entraîneurs.

Équipe de France : Zidane, Deschamps... La mise au point de Le Graët https://t.co/9RRpBXHP7g pic.twitter.com/InY2V5gzON — le10sport (@le10sport) November 16, 2022

Lionel Scaloni (Argentine)

Champion d’Espagne avec le Deportivo La Corogne en 2000 ainsi qu’ancien joueur de la Lazio Rome ou encore de l’Atalanta Bergame, Lionel Scaloni a connu une carrière internationale assez modeste ponctuée par une participation à la Coupe du Monde 2006. Scaloni a pris les rênes de l'équipe nationale à la suite de sa performance décevante lors de Coupe du Monde 2018 en Russie qui a vu l'Albiceleste lutter en phase de groupes et perdre en huitièmes de finale. Il était l'assistant de Jorge Sampaoli pendant cette campagne, à la suite du départ de ce dernier, Scaloni a accepté d'occuper le poste par intérim. À ce stade, peu d’entraîneurs étaient prêts à relever le défi d'entraîner une équipe qui avait passé près de 30 ans sans remporter un titre international majeur. Scaloni, qui n'avait jamais été à la tête d'une équipe auparavant, s'est montré à la hauteur de la tâche, guidant ses joueurs vers la gloire de la Copa America 2021 et en se qualifiant pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar en tant que deuxième meilleure équipe d'Amérique du Sud sur les éliminatoires. Au Qatar, il espèrera offrir la Coupe du monde à l’Argentine pour la première fois en 36 ans.

Rigobert Song (Cameroun)

Joueur le plus capé de l’histoire du Cameroun avec 137 sélections entre 1993 et 2010, Rigobert Song a évolué sous les couleurs de Metz, Lens, Galatasaray, Liverpool ou encore West Ham. Il a remporté à deux reprises la CAN en 2000 et 2002 et a disputé 4 Coupes du Monde. Avec neuf matchs au compteur, Song est le troisième joueur ayant disputé le plus de matchs sous les couleurs du Cameroun lors d’une Coupe du monde, juste derrière Roger Milla et François Omam-Biyik. Il a pris les rênes de la sélection juste après la CAN 2022 et a immédiatement réussi son pari en créant la sensation de sortir l’Algérie en barrages de Coupe du Monde à la toute dernière minute sur un but de Karl Toko Ekambi. Au Qatar, il essaiera de conduire les Lions Indomptables là où on ne les attend pas comme lors du Mondial 1990 en Italie où ils avaient atteint les quarts de finale.

John Herdman (Canada)

Herdman a débuté dans le football féminin où il a entraîné l’équipe de Nouvelle-Zélande entre 2006 et 2011 avant de prendre les rênes de l’équipe féminine canadienne de 2011 à 2018. Après une Coupe du Monde 2015 plutôt réussie, il se voit confier l’équipe masculine en 2018. Alors que sa nomination ne faisait pas l’unanimité au départ, Herdman est resté focus sur sa mission : révolutionner le football canadien. La première étape consistait à se qualifier pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, un objectif qui au départ paraissait très compliqué. Sans se laisser décourager, il a commencé à construire une équipe talentueuse, capable de s'adapter tactiquement à différents adversaires, dotée d'une réelle force en profondeur. John Herdman a réussi son pari : qualifier le Canada pour sa première Coupe du Monde. Le tout en terminant en tête des qualifications CONCACAF devant le Mexique et les États-Unis. Il se prépare à devenir le premier entraîneur de l'histoire du football à être sélectionneur lors d'une Coupe du monde masculine et féminine. Au Qatar, le Canada découvrira la plus grande scène du football mondial et tentera de préparer son réel objectif qui n’est autre que la Coupe du Monde 2026 qui aura lieu à la maison.

Hans-Dieter Flick (Allemagne)

Entraîneur du Bayern Munich entre 2019 et 2021, Flick a absolument tout remporté avec les Bavarois : Bundesliga, Coupe d’Allemagne, Ligue des Champions, Supercoupe d’Allemagne, Supercoupe de l’UEFA, Coupe du Monde des clubs. Il a également été élu entraineur allemand de l’année et meilleur entraîneur UEFA de l’année en 2020. Après un Euro manqué, il prend la tête de la sélection allemande en 2021 en succédant à Joachim Low. La transition a été plutôt simple pour Flick qui a connu une balade lors des qualifications pour la Coupe du Monde en remportant 9 des 10 matchs avec toujours ce potentiel offensif très impressionnant, les Allemands ont marqué 36 buts en 10 matchs. Au Qatar, l’objectif ne sera rien d’autre que le trophée et cette cinquième étoile. Pour sa première compétition à la tête de l'Allemagne, Hansi Flick tentera d'entrer dans l'histoire et d'imiter Jupp Derwall, le dernier entraîneur allemand à avoir remporté une compétition majeure du premier coup.

Félix Sanchez Bas (Qatar)

Sanchez a commencé dans le métier en entraînant les U19 de la Masia à Barcelone pendant 10 ans entre 1996 et 2006. Arrivé au Qatar en 2006, Felix Sanchez est venu pour travailler à l'Aspire Academy , où il a contribué à faire émerger la génération de joueurs talentueux qui constitue désormais la colonne vertébrale de l'équipe nationale qatarie dont deux joueurs clés Akram Afif et Almoez Ali. En 2013, il se voit confier la sélection U19 du Qatar. Le succès est immédiat avec ce titre de champion d’Asie U19 en 2014. En 2017, il prend la tête de l’équipe première qu’il conduira au titre de champion d’Asie en 2019 au terme d’un parcours historique en éliminant notamment la Corée du Sud et le Japon. Le Qatar a pris de l’expérience avant sa première participation à la Coupe du Monde en prenant part à la Copa America en 2019 et à la toute nouvelle Coupe Arabe en 2021. Désormais le Qatar accueillera sa Coupe du Monde où une qualification en huitième de finale serait synonyme d’exploit.

Otto Addo (Ghana)

Otto Addo a passé la totalité de sa carrière professionnelle en Allemagne. Il a évolué à Hanovre, Dortmund, Mayence et Hambourg. Il met un terme à sa carrière de joueur en 2008 pour s'orienter plutôt vers une carrière de scout et d'entraîneur. Addo a représenté le Ghana à la Coupe d'Afrique des Nations 2000 et à la Coupe du monde 2006 en Allemagne. Lors de la Coupe du monde 2006, il était un joueur clé de la jeune équipe des Black Stars du Ghana qui a atteint les huitièmes de finale avant de s'incliner 3-0 contre le Brésil. Alors qu’il fait actuellement partie du staff du Borussia Dortmund, Otto Addo a pris la tête de la sélection ghanéenne en mars juste avant le barrage de Coupe du Monde face au Nigéria qu’il a réussi à passer. Il est devenu le premier ghanéen à se qualifier pour la Coupe du monde en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Otto est entraîneur par intérim du Ghana mais veut rester à la tête des Black Stars avant la Coupe du monde en 2022 et conserver son poste au Borussia Dortmund. Au Qatar, le Ghana espèrera répéter son parcours mythique de 2010 stoppé aux portes des demi-finales par la main de Luis Suarez.

Aliou Cissé (Sénégal)

Au cours de ses années de joueur, Aliou Cissé, milieu de terrain, a joué dans des clubs français comme le PSG et Lille. Il a également évolué en Premier League à Birmingham puis Portsmouth. Cissé a été capitaine de l'équipe du Sénégal lors de la Coupe du monde 2002. Après une superbe victoire 0-1 contre la France, championne du monde en titre, lors de la première journée, l'équipe avait atteint les quarts de finale où elle s’était inclinée 1-0 contre la Turquie. Cissé faisait également partie de l'équipe du Sénégal qui était finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations 2002. En 2015, il devient sélectionneur du Sénégal avec qui il se qualifie pour la Coupe du Monde 2018. En 2019, lors de la CAN en Égypte, le Sénégal atteint la finale mais s’incline face à l’Algérie. C’est à la CAN 2021 que le Sénégal voit les étoiles en remportant enfin sa première Coupe d’Afrique des Nations au terme d’une finale irrespirable face à l’Égypte qui se terminera par un tir au but vainqueur de la star nationale Sadio Mané. Un scénario similaire aura lieu face à cette même équipe d’Égypte en barrages avec encore Sadio Mané en héros. Au Qatar, le Sénégal aura pour objectif d’aller très loin et pourquoi ne pas rêver pour cette génération dorée ?

Jalel Kadri (Tunisie)

Jalel Kadri est peut-être l’un des moins célèbres. Cependant, l’entraineur de 50 ans a fait ses preuves principalement dans le monde arabe. Il a déjà entraîné plus d’une quinzaine de clubs en Tunisie, en Arabie Saoudite, au Liban, en Libye et aux Emirates Arabes Unis. Après l’élimination des Aigles de Carthage en quart de finale de la CAN face au Burkina Faso, Mondher Kebaier est licencié de son poste de sélectionneur national. Le 30 janvier 2022, Jalel Kadri alors adjoint de ce dernier est nommé nouveau sélectionneur de l’équipe tunisienne. En barrages de Coupe du Monde, la Tunisie vient à bout du Mali pour composter son billet pour le Qatar. Kadri est désormais chargé de mener le plus loin possible les Aigles de Carthage lors de la Coupe du monde au Qatar. Une qualification pour les huitièmes de finale serait synonyme d’exploit pour la sélection tunisienne.

Louis Van Gaal (Pays-Bas)

Van Gaal a joué comme milieu de terrain pour le Royal Antwerp, le Telstar, le Sparta Rotterdam, l'Ajax et l'AZ Alkmaar. Il a été entraîneur de l'Ajax, de Barcelone, de l'AZ Alkmaar, du Bayern Munich et de Manchester United. Il a remporté pas moins de 7 championnats au cours de sa longue carrière d’entraîneur et une Ligue des Champions en 1995 avec l’Ajax Amsterdam. Il a repris l’équipe nationale en 2021, c’est son troisième mandat à la tête de la sélection néerlandaise après 2000-2001 et 2012-2014. Lors de son premier, il n’a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde 2002. Son second mandat a été plutôt réussi avec une troisième place lors de la Coupe du Monde 2014 au Brésil. En qualifications pour la Coupe du Monde 2022, les Pays-Bas ont terminé en tête de leur poule devant la Turquie et la Norvège. Au Qatar, Louis Van Gaal tentera d’emmener une jeune génération talentueuse vers les sommets.

Gustavo Alfaro (Équateur)

Alfaro a connu une courte carrière de footballeur qui s’est arrêté en 1989. Après avoir entraîné plus d’une dizaine de club entre 1992 et 2020, Gustavo Alfaro arrive à la tête de la sélection équatorienne en 2020. L'Argentin a dirigé 13 clubs différents et a remporté sept championnats. L'entraîneur a couvert les quatre dernières Coupes du monde en tant que consultant : Allemagne 2006, Afrique du Sud 2010, Brésil 2014 et Russie 2018. Mais également des matchs de qualifications et de Copa America, ce qui lui a permis d'analyser le football sous d'autres angles. Gustavo Alfaro est un stratège qui s'adapte aux circonstances. Tout au long de sa carrière, il s'est toujours engagé auprès des jeunes. Cependant, l'Équateur est sa première expérience en équipe nationale. Lors des qualifications de la Coupe du Monde, l’Équateur a été plutôt solide dans la zone sud-américaine en terminant 2ème meilleur attaque derrière le Brésil et en se qualifiant pour la Coupe du Monde aux dépens de la Colombie ou encore du Chili. Au Qatar, l’Équateur sera l’une des équipes piège à suivre qui a les armes pour passer les poules.

Czesław Michniewicz (Pologne)

Il est sélectionneur de l'équipe nationale polonaise depuis peu. Auparavant, il a été entraîneur de l'équipe nationale polonaise espoirs pendant trois ans avant d'être remplacé par Maciej Stolarczyk le 15 octobre 2020. Sa carrière de manager a réellement commencé en septembre 2003, lorsqu'il a été nommé entraîneur du Lech Poznan. Il a également dirigé Arka Gdynia, Jagiellonia Biaystok, et le Legia Varsovie. Il a récemment occupé le poste d'entraîneur de la Legia Varsovie pendant un an avant d'être licencié en octobre 2021. Le 31 janvier 2022, Michniewicz a été nommé nouveau manager de la Pologne. Le 31 janvier 2022, il remplace Paulo Sousa à la tête de la sélection polonaise pour un total de 11 mois à compter jusqu'au 31 décembre 2022. Emmenée par leur attaquant star Robert Lewandowski, la Pologne ne sera pas une équipe facile à manœuvrer.

Robert Page (Pays de Galles)

Rob Page est un ancien footballeur gallois bien connu. Il a joué quasiment toute sa carrière en Angleterre notamment à Watford, Sheffield et Coventry. En 2014, Port Vale lui a offert le poste d’entraîneur. Il y restera 2 saisons puis rejoindra Northampton Town en troisième division anglaise. Rob a également joué pour la sélection nationale des Galles. Il est passé par les sélections de jeunes avant de découvrir l’équipe seniors en 1996. Il y jouera pendant 9 ans jusqu'en 2005 et a participé à plus de cinquante matches internationaux. En janvier 2017, Page devient entraîneur de l’équipe espoirs des Pays de Galles. En août 2019, Page est nommé entraîneur adjoint de l'équipe seniors des Pays de Galles sous la direction de Ryan Giggs. Depuis 2020, Rob Page est le sélectionneur de l’équipe première des Pays de Galles. En juin 2022, il qualifie son pays pour la Coupe du Monde en tant qu’entraîneur après la victoire 1-0 sur l’Ukraine en barrages. Au Qatar, les Gallois qui retrouvent la compétition pour la première fois depuis 1958 espèreront sortir des poules.

Gerardo Martino (Mexique)

Ancien joueur des Newell’s Old Boys, Tenerife ou encore Lanús, Gerardo Martino dit Tata Martino, a connu une carrière assez modeste. En 1998, il devient entraîneur où il est principalement à la tête de clubs argentins et paraguayens jusqu’en 2007. Entre 2007 et 2011, il entraîne l’équipe nationale du Paraguay avec laquelle il a réussi à se qualifier pour la Coupe du monde en Afrique du Sud en 2010 et à atteindre la finale de la Copa America 2011 en Argentine. Il devient le nouvel entraîneur du FC Barcelone en juillet 2013, en remplacement de Tito Vilanova sur le banc. Mais il y restera seulement une saison. Entre 2014 et 2016, il entraîne l’Argentine où il réussit à atteindre la finale de la Copa America à deux reprises. Le 7 janvier 2019, il devient le nouveau sélectionneur du Mexique. Il remporte son premier match contre le Chili 3-1. Le 7 juillet 2019, le Mexique remporte la Gold Cup devenant champion d’Amérique du Nord. Au Qatar, le Mexique aura comme à son habitude le rôle d’équipe poison que personne ne veut jouer.

Hervé Renard (Arabie Saoudite)

Passé par Draguignan ou encore l’AS Cherbourg à ses débuts, Hervé Renard lance véritablement sa carrière d’entraîneur avec l’équipe nationale zambienne qu’il rejoint pour la seconde fois en 2011. Il crée l’un des plus grands exploits de l’histoire du football africain en remportant la CAN 2012 avec la Zambie. Le 7 octobre 2013, il devient entraîneur de Sochaux, club avec lequel il arrivera à se maintenir en Ligue 1. Renard est nommé entraîneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire en juillet 2014. Avec les Eléphants , il remportera la CAN 2015 devenant le premier entraîneur à remporter deux Coupes d'Afrique des Nations avec deux pays différents. Il devient entraîneur de Lille en mai 2015. Le 11 novembre 2015, il est limogé après avoir obtenu seulement 13 points en 13 matchs de championnat. En février 2016, il rejoint l'équipe nationale du Maroc. Il réussit à qualifier les Lions de l’Atlas pour la Coupe du Monde 2018, une première depuis 1998 pour le peuple marocain. En juillet 2019, il rejoint la sélection saoudienne avec qui il termine en tête de sa poule de qualifications à la Coupe du Monde 2022 devant le Japon et l’Australie.

Kasper Hjulmand (Danemark)

Kasper Hjulmand est un ancien footballeur ayant évolué seulement dans le championnat danois. Il a commencé sa carrière de joueur en 1987 à Randers Freja où il a passé quatre ans. À l'hiver 1992, il signe pour Herlev IF et y joue jusqu'à l'hiver 1995, date à laquelle il rejoint le B.93 Copenhague. Après avoir pris sa retraite, Hjulmand commence sa carrière d’entraîneur à Lyngby BK en tant en 2006. En 2008, il quitte Lyngby BK et devient entraîneur adjoint du FC Nordsjælland. En juin 2011, il remplace Morten Wieghorst en étant nommé entraîneur de l’équipe première. En 2011/12, il conduit le club au titre de champion. En 2014, il rejoint le club de Mayence où il reste un an puis en 2016 il fait son retour à Nordsjælland. Il y reste 3 ans jusqu’en 2019. Lors de l’été 2020, il prend la tête de la sélection nationale danoise. Le Danemark remporte aisément son groupe de qualification en remportant 9 matchs sur 10. Au Qatar, le Danemark sera l’un des principaux outsiders à suivre.

Hajime Moriyasu (Japon)

Moriyasu a fait ses études et a été formé au lycée de l'Université Nagasaki Nihon. Il a principalement fait son parcours de footballeur dans le championnat japonais en jouant la majorité de sa carrière au Sanfrecce Hiroshima. Il a également porté les couleurs de l’équipe nationale japonaise, Il était membre de la sélection qui a remporté la Coupe d'Asie 1992 à domicile. Il a été sélectionné à 35 reprises entre 1992 et 1996, Il a marqué un seul but pour son pays lors d'un match amical contre l'Australie le 10 février 1996. Il prend sa retraite en 2003 et devient entraîneur au Sanfrecce Hiroshima, son club de toujours où il remportera trois fois le championnat japonais. Il entraînera également des sélections de jeunes du Japon notamment l’équipe espoirs. Lors de la Coupe du Monde 2018, il est adjoint d’Akira Nishino. Il prend la tête de la sélection le 26 juillet 2018. Il conduira le Japon jusqu’en finale de la Coupe d’Asie 2019.

Zlatko Dalic (Croatie)

Dalic a effectué la totalité de sa carrière de footballeur dans le championnat croate. Il a commencé sa carrière de jeune à Troglav 1918 Livno, avant de rejoindre Hajduk Split en 1983 et ainsi de commencer sa carrière senior. Il est resté à Hajduk Split jusqu'en 1986, puis il a rejoint le Dinamo Vinkovci. Il a également évolué à Buducnost, Velež Mostar et Varteks où il a terminé sa carrière en 2000. De 2002 à 2005, Dalić travaille comme directeur sportif dans ce même club. En 2005, il en devient l’entraîneur où il finit 3e du championnat dès sa première saison. Il entrainera également Rijeka, le Dinamo Tirana et le Slaven Belupo avant de s’exiler dans le Moyen-Orient. Le 7 octobre 2017, à la suite du limogeage d'Ante Čačić, la Fédération croate de football nomme Zlatko Dalić sélectionneur. Lors de la Coupe du Monde 2018, il crée la sensation en menant la Croatie jusqu’en finale. Au Qatar, la Croatie emmené par son génie Luka Modric, sera bien évidemment un outsider très sérieux à la victoire finale.

Murat Yakin (Suisse)

Ancien footballeur professionnel, il a débuté sa carrière au Grasshopper Zurich mais Yakin a sans doute passé les meilleures années de sa carrière à jouer pour le club de sa ville natale, le FC Bâle, où il était le capitaine. Il a remporté la Super League suisse à cinq reprises (1995, 1996, 2002, 2004, 2005) et la Coupe de Suisse à trois reprises (1994, 2002, 2003) durant sa carrière. Il a également eu des brefs passages à Fenerbahce ou encore à Stuttgart. Yakin a été sélectionné 49 fois pour l'équipe nationale suisse, représentant son pays à l'Euro 2004. Il devient entraîneur en 2006, bien qu’il ait effectué une année au Spartak Moscou en 2014/2015, Murat Yakin a passé la majorité de sa carrière d’entraîneur en Suisse. Il entraîne le FC Bâle entre 2012 et 2014, durant ce mandat il remporte à deux reprises le titre de champion. En Ligue des Champions, il réussit l’exploit de battre deux fois Chelsea. Le 9 août 2021, Yakin est nommé sélectionneur de l'équipe nationale suisse. Lors des qualifications pour la Coupe du monde 2022, il qualifie la Suisse en terminant premier d’un groupe compliqué devant l’Italie. Au Qatar, la Suisse fera figure d’épouvantail comme lors de l’Euro 2020.

Dragan Stojkovic (Serbie)

Ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Stojković a longtemps été capitaine de l'équipe nationale de football de Yougoslavie et de l'Etoile rouge de Belgrade. Il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football yougoslave et serbe. Il a joué pour la Yougoslavie lors de la Coupe du Monde 1990 où il a été nommé dans l'équipe type et à la Coupe du Monde 1998 en France où il a été capitaine de l'équipe. Légende de l'Etoile rouge de Belgrade, il est vu comme un talent gâché à cause de blessures qui l’ont empêché d’avoir une carrière à la hauteur de son talent notamment sous les couleurs de l’Olympique de Marseille où il a évolué au début des années 90. Il s’est ensuite exilé au Japon où il a terminé sa carrière de joueur. Il débute sa carrière d’entraîneur en 2008 au Japon au Nagoya Grampus Eight, club où il a terminé sa carrière. En 2015, il prend les rênes du club de Guangzhou en Chine, il y restera pendant 5 ans. En 2021, il devient le nouveau sélectionneur de l’équipe nationale de Serbie. Il qualifie la Serbie pour la Coupe du Monde 2022 en terminant en tête de sa poule de qualification devant le Portugal. Au Qatar, la Serbie emmené par une génération dorée peut tirer son épingle du jeu.

Diego Alonso (Uruguay)

En tant que joueur, il a porté le maillot de 11 équipes, dont l’Atlético de Madrid et le FC Valence. Diego Alonso est un ancien attaquant uruguayen qui a également évolué sous les couleurs de Gimnasia de la Plata, des Pumas UNAM, du Racing Santander, de Málaga, de Murcie mais également du Shanghai Shenhua. Entre 1999 et 2001, il porte les couleurs de la sélection uruguayenne. En 2011, il décide de se lancer dans une carrière d'entraîneur. Il entraîne les équipes de Bella Vista, Club Guaraní, Peñarol, Olimpia de Paraguay, Pachuca et Monterrey de México. En 2019, il rejoint l’Inter Miami mais l’expérience se passe mal, il est démis de ses fonctions le 7 janvier 2021. Le 15 décembre 2021, il remplace Oscar Tabarez à la tête de l’équipe nationale d’Uruguay. Diego Alonso qualifie l’Uruguay pour la Coupe du Monde en terminant 3e des qualifications sud-américaines derrière le Brésil et l’Argentine. Au Qatar, la Celeste , malgré une génération vieillissante, aura largement les moyens pour sortir des poules.

Paulo Bento (Corée du Sud)

Ancien footballeur, Paulo Bento a joué pour le Benfica, le Sporting Portugal, Vitoria Guimaraes, le Real Oviedo ainsi que l’Estrela de Amadora. Il a également porté les couleurs de l’équipe nationale portugaise pas moins de 35 fois. Entre 2005 et 2009, Bento est entraineur du Sporting Portugal. Après la Coupe du monde 2010, il succède à Carlos Queiroz en tant que sélectionneur de l'équipe nationale portugaise jusqu’en 2014. Il s’ensuivra de brefs passages à Cruzeiro au Brésil, à l’Olympiakos en Grèce puis à Chongqing en Chine. En août 2018, il est nommé entraîneur de l'équipe nationale sud-coréenne. Lors de la Coupe d'Asie 2019, il a guidé la Corée du Sud jusqu’en quarts de finale. Paulo Bento est considéré par de nombreux experts comme l'un des entraîneurs les plus talentueux du Portugal, il a ce qu'il faut pour s'établir parmi les meilleurs entraîneurs portugais de tous les temps. Lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 en Asie, la Corée du Sud a terminé à la deuxième place de son groupe derrière l’Iran validant ainsi leur ticket pour le Mondial.

Luis Enrique (Espagne)

Il a joué la majorité de sa carrière pour le FC Barcelone entre 1996 et 2004 disputant 300 matchs officiels et marquant plus de 100 buts. Il a disputé également trois Coupes du monde et un Euro avec l'équipe nationale espagnole. Après avoir entrainé le Barça B, la Roma ainsi que le Celta Vigo, Luis Enrique prend la tête de l’équipe première du Barça en 2014. En 2015, il réalise une saison historique avec le Barça en remportant la Ligue des Champions, la Super Coupe de l'UEFA et la Coupe du Monde des Clubs. Il fut nommé meilleur entraîneur de la Liga de l'année en 2015, entraîneur de l'année et entraîneur européen de la saison. Libre de tout contrat, il quitte le club à l’issue de la saison 2016/2017. Le 9 juillet 2018, Luis Enrique est nommé sélectionneur de l'équipe nationale espagnole, il succède à Fernando Hierro. Lors de l’Euro 2020, il emmène l’Espagne jusqu’en demi-finale. Au Qatar, l’objectif ne sera rien autre que le trophée pour la Roja .

Fernando Santos (Portugal)

Ancien défenseur, Fernando Santos a commencé sa carrière à Benfica et a joué dans l'équipe avant de rejoindre Maritimo avant de terminer sa carrière à Estoril Praia. Il met fin à sa carrière de joueur à l'âge de 33 ans. Il a commencé sa carrière d'entraîneur à Estoril Praia, son dernier club en 1987. Plus tard, il entrainera les poids lourds portugais tels que Porto, Benfica ou encore le Sporting. Il s’exilera ensuite dans le championnat grec. En 2010, il est nommé sélectionneur de l’équipe nationale grecque. Il réussira son passage en passant les poules de l’Euro 2012 et de la Coupe du Monde 2014. Le 23 septembre 2014, il devient sélectionneur de l’équipe nationale du Portugal. Sous sa direction, le 10 juillet 2016, le Portugal remporte son tout premier Euro en battant la France en finale. Il remportera également la première édition de la Ligue des Nations. Malgré une Coupe du Monde 2018 et un Euro 2020 décevant, il est conservé. Au Qatar, le Portugal doté d’une génération talentueuse visera le Graal !

Adenor Leonardo Bacchi dit « Tite » (Brésil)

Dans les années 1970 et 1980, Tite a joué comme milieu de terrain pour des équipes de niveau plutôt modeste. Sa carrière professionnelle prend fin à l'âge de 28 ans à la suite d'une série de blessures au genou. De son vrai nom Adenor Leonardo Bacchi, l’entraîneur a véritablement décollé au début des années 2000 lorsqu’il a pris la tête de Gremio avec qui il remporte la Coupe du Brésil en 2001. Avec les Corinthians, il remporte le titre de champion du Brésil à deux reprises mais également la Copa Libertadores pour la première fois de leur histoire contre les Boca Juniors. Il les guide jusqu’au trophée à la Coupe du monde des clubs 2012 avec une victoire 1-0 sur Chelsea en finale. En juin 2016, son travail est récompensé par sa nomination à la tête de l'équipe nationale brésilienne. Tite offrira la Copa America au peuple brésilien le 7 juillet 2019. Au Qatar, la Seleçao visera une sixième étoile !

Gregg Berhalter (États-Unis)

Berhalter a joué pour l'Université de North Carolina. Après sa troisième année, il a quitté la fac pour signer avec le club néerlandais de Zwolle en 1994. Il a ensuite joué pour le Sparta Rotterdam et le SC Cambuur Leeuwarden aux Pays-Bas et à Crystal Palace en Angleterre. Il cumule 44 sélections avec l’équipe nationale américaine. Après un passage en Allemagne, il retourne aux États-Unis en 2009. Il met un terme à sa carrière en 2011. Il débute sa carrière de coach comme adjoint aux Los Angeles Galaxy en 2011, puis en 2012 il prend les rênes du club suédois d’Hammarby. En 2013, il devient entraîneur du club de Columbus dans l’Ohio, il y restera cinq ans jusqu’en 2018. Le 2 décembre 2018, il devient sélectionneur de l’équipe nationale des États-Unis. En 2021, il mène les siens au titre de champion d’Amérique du Nord en remportant la Gold Cup.

Gareth Southgate (Angleterre)

En tant que joueur, Gareth Southgate a remporté la Coupe de la Ligue avec Aston Villa et Middlesbrough et a été capitaine de Crystal Palace lors du titre de champion de deuxième division en 1993–94. Sur le plan international, Southgate a fait 57 apparitions pour l'équipe nationale d'Angleterre entre 1995 et 2004, il a participé à la Coupe du Monde 1998 en France et à l’Euro 1996 et 2000. Sa carrière de joueur s'est terminée en mai 2006 à l'âge de 35 ans après plus de 500 apparitions en championnat. Southgate a débuté sa carrière d’entraîneur en tant que coach de Middlesbrough de juin 2006 à octobre 2009. Il a également dirigé l'équipe d'Angleterre espoirs de 2013 à 2016. En 2016, il devient sélectionneur de l’équipe nationale d’Angleterre. Lors de la Coupe du Monde de la 2018, il termine à une honorable troisième place. Lors de l’Euro 2020, il porte l’Angleterre jusqu’en finale, malheureusement perdue face à l’Italie. Au Qatar, l’objectif des Three Lions sera de glaner ce titre tant attendu !

Roberto Martinez (Belgique)

Ancien milieu de terrain, Roberto Martinez a évolué pour Balaguer en Espagne puis à Wigan où il reste six ans. Il a joué également pour Motherwell en Écosse, puis Walsall avant de signer à Swansea City en 2003. En 2005, il a été nommé capitaine et a porté l’équipe jusqu’en troisième division anglaise. En 2006, il signe à Chester City où il terminera sa carrière. En 2007, il devient l'entraîneur de Swansea City. En 2009, il déménage à Wigan où il a aidé l'équipe à se maintenir pendant trois saisons consécutives. Il remporte la FA Cup pour la première fois de l'histoire du club en 2013. En 2013, il est nommé entraîneur d’Everton mais il est licencié en tant que trois ans plus tard en mai 2016. Le 3 août 2016, il devient le sélectionneur de la Belgique. Martinez conduit les Belges à la troisième place de la Coupe du Monde 2018, leur meilleur résultat dans le tournoi, et à la première place FIFA depuis en 2018. Malgré une élimination frustrante face à l’Italie à l’Euro 2020, il conserve son poste. Au Qatar, la Belgique devra soulever le trophée pour récompenser une génération dorée qui arrive en fin de cycle.

Walid Regragui (Maroc)

Natif de Corbeil-Essonnes, le franco-marocain Walid Regragui. Ancien joueur professionnel passé par Toulouse, Ajaccio, Dijon ou encore Grenoble, Regragui est resté dans le milieu du football après sa retraite en 2009. En 2012, il devient entraineur adjoint de la sélection marocaine, sa première expérience sur un banc. Ensuite, il a pris la tête du FUS Rabat, avant de s'envoler pour le Qatar et Al-Duhail SC, avant de revenir au Maroc dans le mythique club du Wydad Casablanca. Sa nomination à la tête du Maroc est récente puisqu'il n'a dirigé que 2 petits matchs. Depuis qu'il a remplacé Vahid Halilhodžić, il a fait des choix forts en rappelant des cadres comme Hakim Zyiech, Amine Harit ou Noussair Mazraoui.

Carlos Queiroz (Iran)

Ancien entraineur du Real Madrid, le Portugais Carlos Queiroz a fait son grand retour à la tête de la sélection iranienne en septembre. Auparavant, il l'avait dirigé pendant 8 ans avant de prendre les rênes de la Colombie en 2019. Au Qatar, ce sera donc sa 3ème campagne mondiale avec la sélection iranienne. Au total, il a piloté 100 matchs avec l'équipe nationale, pour 62 victoires, 25 nuls et 13 défaites.

Luis Fernando Suárez (Costa Rica)

Passé par l'Atlético Nacional, le Deportivo Cali, ou encore CD La Equidad, le Colombien Luis Fernando Suarez possède une grosse expérience sur les bancs de touche. En sélection, il avait effectué un passage en Equateur en tant qu'adjoint puis sélectionneur, il a emmené le pays en quart de finale de Copa America (1997) et en 8e de Coupe du monde (2006), intégrant entre temps le staff de la Colombie comme adjoint, puis comme sélectionneur des U20. Il a également atteint les quarts de finale des Jeux Olympiques avec le Honduras à Londres en 2012. C'est depuis 2021 qu'il dirige la sélection costaricienne.

Graham Arnold (Australie)