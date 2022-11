Coupe du monde 2022 : TV, horaires… Le calendrier du Portugal

Alexandre Higounet

A tous points de vue, la sélection du Portugal n’a pas été gâtée par le tirage au sort, entre les adversaires désignés dans son groupe et l’ordre des rencontres. Il faudra une grande équipe portugaise, opérationnelle d’entrée de jeu, pour s’en tirer sans trop de dommages. Le10sport.com analyse en détail son parcours.

Jeudi 24 novembre

Portugal - Ghana (Groupe H, J1) : 17 heures (BeIN SPORTS 1)



Non seulement le Portugal n’hérite pas d’un groupe évident, avec deux gros adversaires à dominer plus un petit poucet qui pourrait ne pas vraiment en être un, mais le tirage au sort lui a également attribué un ordre des matches loin d’être évident. Là où les équipe préfèrent affronter un petit en ouverture, histoire de glaner de la confiance, d’emporter rapidement trois points pour gagner en sérénité et de démarrer le tournoi dans le bon sens, Cristiano Ronaldo et ses partenaires débutent par un adversaire redoutable, le Ghana, l’une des équipes africaines les plus dures à manœuvrer, car elle allie puissance physique, grande finesse technique et bonne discipline collective. Même si l’équipe de Fernando Santos apparaît armée en individualités pour effectuer un long parcours dans la compétition, il y aura clairement un match contre le Ghana, et s’il ne tourne pas dans le bon sens, cela pourrait avoir de graves conséquences pour l’avenir des Portugais. L’équipe lusitanienne jouera donc très gros d’entrée.

Lundi 28 novembre

Portugal - Uruguay (Groupe H, J2) : 20 heures (TF1/BeIN SPORTS 1)



La compétition s’annonce d’autant plus délicate pour le Portugal qu’après ce premier match, déjà lourd de conséquences, contre le Ghana, un deuxième choc se présente pour le match suivant, avec cette fois l’Uruguay. Encore une équipe rugueuse, adroite techniquement mais qui n’a pas peur de l’affrontement physique et du contact, et redoutable en pointe avec le nouveau phénomène Darwin Nunez, que les Portugais connaissent bien (il a évolué à Benfica avant de signer à Liverpool), qui pourra être épaulé par le guerrier Cavani, qui malgré ses 35 ans, restent capable de sortir de sa boîte pour tuer un match. Pour les Portugais, la rencontre s’annonce d’autant plus délicate s’ils n’ont pas gagné contre le Ghana, alors que l’Uruguay, lui, devrait avoir fait le plein contre la Corée du Sud.

Vendredi 2 décembre

Corée du Sud - Portugal (Groupe H, J3) : 16 heures (BeIN SPORTS 1)



Pour leur dernier match, les Portugais pourraient bien être contraints de l’emporter pour se qualifier, sachant qu’il est très possible qu’ils aient laissé des plumes à l’occasion des deux premiers matchs. En théorie, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers devraient facilement y parvenir sachant qu’ils affrontent cette fois la plus petite équipe du groupe. Seulement, il s’agit de la Corée du Sud, qui a prouvé dans le passé qu’elle était capable de sérieusement hausser son niveau de jeu le temps d’une compétition, du fait d’une forte discipline collective et d’un gros travail physique. Les Portugais pourraient donc cette fois encore avoir du fil à retordre.