Coupe du monde 2022 : présentation des stades de la compétition

La rédaction

Le plus gros événement footballistique approche ! Du 21 novembre 2022 au 18 décembre 2022, la Coupe du Monde au Qatar battra son plein. À l’occasion, huit stades accueilleront les 64 matches de la compétition. Chacun des stades se situe à 50 km maximum les uns des autres. La Finale se déroulera au Lusail Iconic Stadium, d’ores et déjà la plus grosse enceinte du Mondial.

Ras Abu Aboud Stadium à Doha

Le stade possède une capacité de 40000 places. La spécificité du stade est la suivante : la construction s’est faite à base de conteneurs, de sièges amovibles et d’autres éléments modulaires. C’est un stade qui sera démonté dès la fin de la compétition. Proche de la mer, l’enceinte jouit d’une aération naturelle par rapport à d’autres enceintes. Il sera notamment l’enceinte qui accueillera le match entre nos bleus et le Danemark en phase de poules le 26 novembre à 17 heures.

Al-Thumama Stadium à Doha

Son inauguration a eu lieu en octobre 2021 lors de la Coupe du Qatar. Le stade est inspiré d’une coiffe traditionnelle arabe : le Keffieh. À 12 km au sud du centre-ville de Doha, le Al-Thumama stadium doit son nom à un arbre typique de la région. Pour la compétition, le stade verra sa capacité augmenter. Elle passera à 40.000 à 20.000 places durant la compétition. L’enceinte habitera une clinique du sport et un hôtel.

Khalifa International Stadium à Doha

C’est un stade qui existait déjà en 1976, qui a connu d’énormes rénovations en 2017. Malgré une volonté de modernité, le Khalifa International n’a pas voulu oublier ses racines. C’est pourquoi les deux arches dressées vers le ciel restent présentes. La capacité du stade est de 45.416 places. Ce stade est l’un des plus importants du pays. Il a déjà pu accueillir les Jeux Asiatiques, la Coupe du Golfe et la Coupe d’Asie de l’AFC et cinq matches de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2019.

Education City Stadium à Al Rayyan

Le stade de la Cité de l’éducation a la particularité d’être entouré d’espaces verts. La volonté a été de le bâtir dans le respect des principes de développement durable. Inauguré en 2020, la capacité du stade est de 40.000 spectateurs durant cette Coupe du Monde au Qatar. Il passera à 20.000 places à l’issue du tournoi.

Ahmed bin Ali Stadium à Al Rayyan

Ce stade est particulier, du fait de sa façade ondulée. L’inspiration qatarie est présente dans l’architecture du stade. La capacité du stade est de 40.000 spectateurs. Il est le second stade rénové de la Coupe du Monde. Il est localisé en bordure du désert.

Al-Janoud Stadium à Al Wakrah

Ce stade fut inauguré lors de la finale de la Coupe de l’Émir en 2019. Proche d’un village de pécheur, le stade aura une capacité de 40.000 places.

Al-Bayt Stadium à Al-Khor

Le stade Al-Bayt possède une architecture en forme de tente. Le stade doit son nom aux tentes traditionnelles utilisées par certaines populations nomades du Qatar et du Golfe. Le stade est également démontable. Pour la Coupe du Monde, il est envisagé de retirer la partie supérieure des sièges modulaires afin de la donner à d’autres pays en développement dans le cadre de projets d’infrastructures sportives. Sa capacité sera de 60.000 places.

Lusail Iconic Stadium à Doha

Ce stade est le plus gros en termes de capacité. 80.000 personnes peuvent remplir ce Lusail Iconic Stadium. La façade du stade est particulière. Elle fait l’écho des motifs décoratifs ornant les bols qu’on peut retrouver dans tout le monde arabe. Le stade sera également celui qui accueillera la grande finale le 18 décembre 2022. Dès la fin du Mondial, l’enceinte servira en tant qu’équipement public : école, magasins, cafés, installations sportives et cliniques.