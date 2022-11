Coupe du monde 2022

L'histoire de la Coupe du monde en 10 moments d'anthologie

Publié le 15 novembre 2022 à 13h50

Alexandre Higounet

Depuis sa première édition en 1930, la Coupe du monde a bien sûr été le théâtre de matchs légendaires, d’actions folles, de gestes incroyables. Le 10 Sport revisite les dix plus grands moments de l’histoire de la Coupe du monde, où fatalement on croisera les plus grands acteurs de ce jeu : Pelé, Maradona, Platini, Zidane, etc…

1966 : Frappe de Hurst, la controverse du siècle

Nous sommes à la 101ème minute de la finale de la Coupe du monde 1966 disputée en Angleterre. L’Angleterre et l’Allemagne sont à égalité 2-2 dans la prolongation. Le public de Wembley retient sa respiration lorsque l’ailier anglais Geoffrey Hurst envoie une grosse frappe aux vingt mètres. La balle frappe la transversale, rebondit au niveau de la ligne de but et ressort, avant d’être dégagée par un défenseur allemand. Après consultation de son juge de touche, l’arbitre valide le but, estimant que la balle avait franchi la ligne. C’est le tournant du match. L’Angleterre emportera la finale (4-2) et sa Coupe du monde. De cette action naîtra une polémique historique, les Allemands contestant le fait que la balle ait franchi la ligne. Avec la retransmission de l’époque, il est impossible, même au ralenti, de savoir où est la vérité. Trente ans après, des informaticiens anglais modéliseront l’action en 3D et aboutiront à la conclusion que la balle avait bien franchi la ligne.

1970 : Gordon Banks, l’arrêt du siècle

La Coupe du monde 1970 au Mexique est marqué par des gestes techniques restés dans l’histoire, ayant tous Pelé comme acteur principal. Mais il en est un où le génie brésilien partage la vedette. C’est lors de son coup de tête stratosphérique contre l’Angleterre lors du deuxième match de poule. A cette occasion, Gordon Banks, le gardien anglais, réaliste un arrêt incroyable, resté depuis dans la légende comme l’arrêt du siècle.

1970 : Le triomphe de Pelé

En 1970 au Mexique, Pelé est au sommet de son art. Il porte un Brésil génial vers la finale, après un parcours ponctué d’actions historiques, comme son grand pont suite à une feinte de corps géniale sur le gardien uruguayen ou cette frappe de cinquante mètres sur un engagement à deux doigts de faire mouche. En finale, le Brésil écrase l’Italie (4-1), à l’occasion d’un match magnifique. Pelé remporte sa troisième Coupe du monde, indéniablement l’une des plus belles de l’histoire.

1982 : Le geste fou d’Harald Schumacher

La demi-finale France-Allemagne, lors de la Coupe du monde 1982 en Espagne, reste comme l’une des plus grandes dramaturgies de l’histoire, tant du fait du contexte historique (nous sommes moins de 40 ans après la fin de la guerre) que par le déroulé du match, la France menant 3-1 en prolongations avant que l’Allemagne ne revienne à 3-3 pour l’emporter aux penalties. Et dans ce match complètement fou, un geste a marqué l’histoire : l’agression dingue du gardien allemand Harald Schumacher sur le Français Battiston. Platini, qui tient la main de son ami inconscient lors de sa sortie du terrain, quasiment en pleurs, confiera plus tard qu’il avait alors craint pour sa vie.

1986 : France-Brésil, le plus beau match de l’histoire

La France du carré magique Fernandez-Tigana-Giresse-Platini contre le Brésil de Zico, Junior, Socrates, Careca, le quart de finale France-Brésil 1986 à Guadalajara restera comme l’un des plus grands matchs de l’histoire de la Coupe du monde. La prolongation sera une merveille de jeu offensif, chaque équipe ayant au moins 10 grosses occasions de but, sans que le score ne bouge (1-1). La France l’emportera aux penalties grâce à un dernier tir de Luis Fernandez.

1986 : Les deux actions de légende de Maradona contre l’Angleterre

La Coupe du monde 1986 au Mexique, probablement la plus belle de l’histoire, fût celle du survol d’un génie, Diego Maradona, qui portera l’Argentine à la victoire finale. Le quart de finale contre l’Angleterre est inscrit dans la légende, avec deux actions historiques en cinq minutes. D’abord « la main de dieu », Maradona inscrivant de la main devant Shilton le but le plus controversé de l’histoire. Ensuite l’un des chefs d’œuvre de l’histoire du jeu, Maradona dribblant sept joueurs anglais en partant de son camp pour aller marquer le deuxième but argentin.

1998 : Zidane et ses deux buts contre le Brésil

En 1998, Zidane s’ouvre les portes de la gloire éternelle en inscrivant un magistral doublé de la tête lors de la finale contre le Brésil (3-0), un match que l’équipe de France dominera de la tête et des épaules, légitimant son premier succès dans une Coupe du monde.

2006 : Le coup de boule de Zidane en finale

Huit ans après son sommet contre le Brésil, Zinedine Zidane sera tout proche de ramener une deuxième Coupe du monde en France. Après avoir porté les Bleus jusqu’en finale contre l’Italie, Zizou manquera d’un rien de marquer le but en or en prolongations, sa tête étant arrêtée magistralement par Buffon. Et quelques minutes plus tard, le meneur de jeu des Bleus marquera l’histoire par un nouveau coup de tête, mais contre Materazzi cette fois, provoquant son expulsion. La France perdra aux penalties.

2014 : La terrible humiliation du Brésil

En 2014, le Brésil organise la Coupe du monde, avec la ferme intention d’aller chercher un sixième succès. Mais l’équipe auriverde vivra au contraire le plus gros désastre de son histoire, encaissant un terrible 1-7 en demi-finale contre la machine allemande… L’humiliation est irréparable.

2018 : La course folle de Mbappe contre l’Argentine

La dernière Coupe du monde, remportée par l’équipe de France, est marquée par une image, celle de la course folle de Kyilan Mbappe, flashée à 35 km/h balle au pied lors du huitième de finale contre l’Argentine (4-3), indéniablement le plus grand match de ce Mondial. Celui qui restera dans l’histoire.