Coupe du monde 2022

Qatar 2022 : Lionel Messi - Cristiano Ronaldo, leur règne va officiellement prendre fin

Publié le 13 novembre 2022 à 13h50

Alexandre Higounet

Au Qatar, les deux géants du football international, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, disputeront leur dernière Coupe du monde. Avec tous deux un grand esprit de conquête et une grande détermination sachant qu’une Coupe du monde est probablement la seule chose qui leur manque. De quoi espérer un scénario fantastique cet hiver…

A l’occasion du Mondial au Qatar, les deux géants du football international des quinze dernières années, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, onze ballons d’or à eux deux, vont probablement dire adieu à la Coupe du monde. L’événement en soi est déjà immense, tant les deux ont survolé le jeu, Messi dans un registre de talent pur, capable de tout faire avec un ballon, Cristiano Ronaldo tout en intelligence et en travail, capable de faire évoluer son jeu pour devenir une véritable machine de guerre offensive, capable de marquer dans toutes les situations et avec une précision et une maîtrise incroyables. La rivalité entre les deux a marqué l’histoire d’autant qu’elle a opposé deux joueurs ayant des styles et des caractères opposés. Et ayant longtemps évolué dans les deux géants d’Espagne, rivaux parmi les rivaux, le FC Barcelone et le Real Madrid.

Messi et l’ombre de Maradona

Cette Coupe du monde au Qatar leur offre donc un dernier moment pour s’imposer au sommet du football mondial, car l’un comme l’autre souffre d’un seul vrai manque dans leur carrière : aucun n’a survolé une Coupe du monde et encore moins porté son équipe à la victoire finale. Pour l’un comme pour l’autre, l’objectif reste absolument prioritaire cette saison, et il suffit de voir comment Lionel Messi est revenu affûté et motivé de vacances pour comprendre qu’il est déjà lancé dans son opération Coupe du monde. Il faut dire que pour la star argentine, ce trou dans son palmarès pèse d’autant plus lourd qu’il lui interdit de passer devant Maradona au regard de l’histoire. Les deux joueurs ayant un profil proche, la légende Maradona restera peut-être un petit ton au-dessus car elle a survolé la Coupe du monde 1986, emmenant quasiment seule l’Argentine au triomphe et inscrivant des buts incroyables. Messi a besoin d’une Coupe de monde à ce niveau, et celle au Qatar constitue sa dernière chance...

CR7 ne peut laisser Messi seul au sommet…

Cristiano Ronaldo n’a peut-être pas la même problématique, mais il est clair que lui aussi manque d’une Coupe du monde véritablement accomplie. En amenant le Portugal à la victoire finale à l’Euro en 2016, il a déjà comblé un grand manque avec la sélection, mais il est clair que CR7 rêve d’un grand parcours du Portugal pour son dernier Mondial. S’il y parvient, l’exploit ne sera pas usurpé car l’équipe portugaise affronte un groupe particulièrement relevé au premier tour, avec le Ghana, l’Uruguay et la Corée du sud. Enfin, pour la star portugaise, qui s’est toujours étalonné par rapport à son rival Messi, il serait impensable de quitter la Coupe du monde par la petite porte en voyant ce dernier porter l’Argentine vers les sommets. Pour Ronaldo, rien que ce risque apparaît suffisant pour garantir une motivation maximale de sa part.

Si les deux sont au maximum…

On peut s’ailleurs se laisser aller à rêver de voir les deux au sommet de leur forme au Qatar, les deux rivalisant de grands matchs et d’exploits décisifs, comme une réponse de l’un à l’autre au fil de la compétition. Cela pourrait créer les conditions d’un Mondial exceptionnel, car d’autres grands joueurs ne sont pas en reste derrière, à commencer par Neymar, qui compte bien lui aussi prendre une grande revanche sur lui-même, ou par Kylian Mbappe, qui aura envie de remettre les compteurs dans le bon sens après son Euro totalement manqué.