Foot - Coupe du monde

Coupe du monde 2022 : Eden Hazard lâche une énorme annonce

Publié le 14 novembre 2022 à 21h00

Thibault Morlain

Dans moins d’une semaine, le coup d’envoi de la Coupe du monde au Qatar sera donné. Eliminée par la France en demi-finale en 2018, la Belgique fait toujours partie des favoris, bien que les Diables Rouges arrivent diminuer. Eden Hazard n’est notamment plus le même qu’il y a quelques années. Avant ce rendez-vous, l’ailier du Real Madrid a d’ailleurs lâché de grandes annonces.

C’est le 23 novembre prochain que la Belgique disputera son premier match de la Coupe du monde. Et pour les coéquipiers de Kevin De Bruyne et Eden Hazard, cela débutera par une rencontre face au Canada. Annoncés parmi les favoris, les Diables Rouges devront donc répondre présents, bien que certaines stars sont loin de leur meilleur niveau. Cela vaut notamment pour Eden Hazard, en grande difficulté du côté du Real Madrid.

« C'est possible que ce soit mon dernier grand tournoi »

Ce lundi, Eden Hazard s’est d’ailleurs présenté en conférence de presse en marge du rassemblement de la Belgique. L’occasion pour le joueur de 31 ans d’annoncer que cela pourrait bien être sa dernière Coupe du monde : « C'est possible que ce soit mon dernier grand tournoi. Je ne me projette pas encore mais c'est possible pour plusieurs joueurs que ce soit la dernière grande compétition. On doit tout donner ».



« Physiquement je me sens bien et mentalement très bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je manque de rythme évidemment mais on a un match pour se mettre dedans et essayer d'être prêt pour le premier match. (…) Je me sens mieux depuis la dernière opération et je n'ai plus de blessure. Après je joue beaucoup moins donc c'est peut-être lié aussi », a également annoncé Hazard concernant ses sensations avant la Coupe du monde.

