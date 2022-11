Coupe du monde 2022

Coupe du monde 2022 : TV, horaires… Le calendrier de la Tunisie

Publié le 14 novembre 2022 à 18h50

Alexandre Higounet

Lorsque l’on analyse les forces en présence dans ce groupe D, il apparaît que la Tunisie n’aura pas une grande marge de manœuvre pour s’extirper de la poule, où l’on retrouve la France, le Danemark et l’Australie. Un élément apparaît en tout cas certain : pour espérer se qualifier, les Tunisiens sont condamnés à faire un résultat à l’occasion du premier match contre le Danemark.

Mardi 22 novembre

Danemark - Tunisie (Groupe D, J1) : 14 heures (BeIN SPORTS 1)



Dans ce groupe D, l’équipe tunisienne apparaît clairement dans une position fragile, son effectif apparaissant tout de même un ton en dessous du Danemark et de la France. A l’occasion de son match d’ouverture, la Tunisie devra donc absolument élever son niveau de jeu pour arracher un résultat contre les Danois, qui restent malgré tout plus à sa portée que l’équipe de France. Pour espérer arracher une victoire ou un nul, l’équipe devra miser sur un retour au top de ses grandes individualités offensives. Dans le registre, on pense évidemment à Wahbi Khazri, qui peut vraiment surprendre à l’occasion de ce Mondial, surtout qu’il vient de changer de club, quittant l’AS Saint-Etienne pour Montpellier. Idéal pour retrouver l’envie et la faim de performance. Côté Tunisien, il faudra aussi miser sur de grandes performances de ses deux autres grandes armes offensives, Nahim Sliti, et Youssef Msakni. Si ce trio évolue à son top niveau, alors il est évident qu’il créera le danger dans l’arrière garde danoise. De quoi rêver à une victoire.

Samedi 26 novembre

Tunisie - Australie (Groupe D, J2) : 11 heures (BeIN SPORTS 1)



Après un premier capital contre le Danemark, la Tunisie dispute un second match vital pour son avenir contre l’Australie, assurément son adversaire le plus abordable du groupe. Pour espérer une qualification, il n’y a aucune alternative possible : les Tunisiens devront vaincre l’Australie. De la même façon que face au Danemark, si le trio Sliti-Khazri-Msakni évolue à son meilleur niveau, alors l’équipe de Jalel Kadri dispose de la force de frappe pour bouger la défense australienne et aller chercher la victoire.

Mercredi 30 novembre

Tunisie - France (Groupe C, J3) : 16 heures (TF1/BeIN SPORTS 1)



A l’occasion du dernier match du groupe contre la France, il vaudrait mieux pour l’équipe tunisienne qu’elle n’ait pas un besoin impérieux de victoire pour décrocher sa qualification. En effet, autant il apparaît envisageable que l’équipe tunisienne arrache un nul contre les Bleus, autant il apparaît improbable qu’elle parvienne à dominer la France, surtout si les Bleus mettent l’engagement et le sérieux nécessaires.