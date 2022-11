Equipe de France : Révolution au Qatar, le vestiaire de Deschamps valide

Thibault Morlain

Précédemment, l’équipe de France évoluait avec 3 défenseurs centraux et des pistons sur les côtés. Mais voilà, Didier Deschamps l’a annoncé, il va révolutionner son système pour disputer la Coupe du monde. Au Qatar, les Bleus vont repasser à 4 derrière. De quoi faire réagir les principaux concernés, les défenseurs. Ainsi, Lucas Hernandez a pris la parole sur ce grand changement.

Le 22 novembre prochain, l’équipe de France débutera sa Coupe du monde avec une rencontre face à l’Australie. Et pour ce match, Didier Deschamps réserve un grand changement. Fini le système à 5 derrière. Le sélectionneur des Bleus l’a annoncé, il va repasser à une défense à 4. Retour donc à un schéma plus classique, ce qui va obliger les défenseurs à s’adapter. Concerné par cette révolution, Lucas Hernandez s’est rangé derrière le choix de Deschamps.

Équipe de France : Deschamps change sa liste pour le Mondial, les coulisses sont dévoilées https://t.co/XWK5qIF7BM pic.twitter.com/VSOYvyNHrR — le10sport (@le10sport) November 17, 2022

« C'est un système qui nous va bien »

A l’occasion d’un entretien accordé à l’ AFP , Lucas Hernandez a ainsi donné son avis sur cette révolution de Didier Deschamps, expliquant alors : « Ces derniers temps, défensivement on n'était pas très solide. Avec ce système à quatre derrière, je pense qu'on le sera davantage. C'est un système qui nous va bien, on a été champions du monde avec en 2018. Ce sera à nous d'être costauds et solides parce que, si on l'est défensivement, on a la qualité pour faire la différence offensivement à tout moment ».

« C'est la meilleure façon d'aller le plus loin possible, on va tout faire pour »