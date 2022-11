Transferts - Real Madrid : Ancelotti est interpellé sur ce cas sensible du mercato

Pierrick Levallet

En fin de contrat en juin prochain, Marco Asensio se rapproche de plus en plus d'une prolongation au Real Madrid.

Alors qu’il ne savait pas de quoi son avenir allait être fait il y a encore quelques semaines, alors que son contrat expire en juin prochain, Marco Asensio se dirige de plus en plus vers une prolongation au Real Madrid. Comme l’expliquait Relevo il y a quelques jours, le club madrilène aurait changé d’avis à propos de l’Espagnol. Alors que le Real Madrid n’avait pas prévu de le prolonger, l’état d’esprit de Marco Asensio à moins d’un an de la fin de son contrat a finalement convaincu les dirigeants merengue. Une extension de bail au Real Madrid serait désormais d’actualité pour Marco Asensio. L’occasion pour l’international espagnol, lié au FC Barcelone récemment, d’avouer que le Barça n’a jamais été une option à ses yeux.

Le Barça se fait recaler par Asensio

« Barcelone n’a jamais été une option. Je suis heureux au Real Madrid. Je me sens très bien... mais dans le futur on ne sait jamais. Dans ce cas, ce n’était pas vrai que je considérais le Barça comme une option » a-t-il confirmé au micro d’ El Chiringuito . Marco Asensio espère pouvoir rester encore de nombreuses années au Real Madrid.

«J'espère que tout s'arrangera pour que je puisse rester encore 10 ans»