Mercato - PSG : Le coup de force du Qatar avec Mbappé

Arnaud De Kanel

Le feuilleton Kylian Mbappé a alimenté la fin de saison parisienne. Ce n'est qu'en mai dernier que l'attaquant vedette prolongeait l'aventure avec le PSG. Et si le Qatar a mis le paquet pour le convaincre, c'est en partie à cause du Mondial. L'émir voulait que Mbappé soit un joueur du PSG à la Coupe du monde.

Le Mondial au Qatar a débuté depuis ce dimanche et les yeux seront rivés sur le pays du golfe pendant un mois. Si les rues de Doha n'arborent pas fièrement Kylian Mbappé, l'émir Tamim ben Hamad al-Thani en est pas moins fier de le posséder dans ses rangs. A ses yeux et aux yeux des Qataris, Kylian Mbappé est avant tout l'attaquant du PSG et non pas celui des Bleus . Une fierté dont ne pouvait pas se priver le Qatar pour montrer sa puissance aux pays voisins.

PSG : L'incroyable regret de Mbappé pour le Ballon d’Or https://t.co/08Ti0Psn9u pic.twitter.com/9Sqr9LOxNn — le10sport (@le10sport) November 20, 2022

Le Qatar mise tout sur Mbappé

Comme raconté dans L'Equipe , le joueur du PSG le plus mis en avant dans les publicités au Qatar reste Neymar. Si le Brésilien ne représente plus un enjeu aussi élevé qu'auparavant, il reste l'ambassadeur de la Qatar National Bank (QNB). Ce n'est pas pour autant que le Qatar ne considère pas Mbappé. Le Français est vu comme le futur meilleur joueur du monde et le laisser partir libre aurait été vécu comme un drame pour l'émir et la famille princière. Alors, il était essentiel de le prolonger, surtout en vue du Mondial.

Mbappé, une affaire d'état